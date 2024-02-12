В Новосибирске троллейбусы пустят до Родников, Плющихинского и Стрижей

Продление троллейбусных линий будет происходить постепенно, по мере получения новых машин. Предполагается, что до конца февраля в город прибудут 20 троллейбусов, поставка которых была предусмотрена договором прошлого года. Еще 49 купят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 80 троллейбусов будет приобретено в рамках нового контракта с акционерным обществом «Сбербанк Лизинг». Эти машины должны быть поставлены не позднее 30 ноября текущего года.