В Новосибирске троллейбусы пустят до Родников, Плющихинского и Стрижей

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Новые троллейбусы с удлинённым автономным ходом будут обслуживать отдалённые микрорайоны: «Стрижи», «Родники», Ключ-Камышенское Плато, «Радуга Сибири», Плющихинский жилмассив. Также планируется пустить троллейбусы по улице Полякова, Амбулаторной и до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в понедельник, 12 февраля.
Продление троллейбусных линий будет происходить постепенно, по мере получения новых машин. Предполагается, что до конца февраля в город прибудут 20 троллейбусов, поставка которых была предусмотрена договором прошлого года. Еще 49 купят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 80 троллейбусов будет приобретено в рамках нового контракта с акционерным обществом «Сбербанк Лизинг». Эти машины должны быть поставлены не позднее 30 ноября текущего года.