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Город в 2024 году должен получить 149 новых троллейбусов

В Новосибирске троллейбусы пустят до Родников, Плющихинского и Стрижей

12 февраля 2024, 06:22
Фото: 1MI
Город в 2024 году должен получить 149 новых троллейбусов
В 2024 году города получит 149 троллейбусов с автономным ходом, которые позволят продлить маршруты до отдаленных микрорайонов без строительства контактной сети

Новые троллейбусы с удлинённым автономным ходом будут обслуживать отдалённые микрорайоны: «Стрижи», «Родники», Ключ-Камышенское Плато, «Радуга Сибири», Плющихинский жилмассив. Также планируется пустить троллейбусы по улице Полякова, Амбулаторной и до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска в понедельник, 12 февраля.

Продление троллейбусных линий будет происходить постепенно, по мере получения новых машин. Предполагается, что до конца февраля в город прибудут 20 троллейбусов, поставка которых была предусмотрена договором прошлого года. Еще 49 купят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 80 троллейбусов будет приобретено в рамках нового контракта с акционерным обществом «Сбербанк Лизинг». Эти машины должны быть поставлены не позднее 30 ноября текущего года.

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#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Родники#Стрижи#Плющихинский
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