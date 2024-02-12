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Соревнования проходили на фоне сильного ветра и плюсовой температуры

В Новосибирской области на старт «Лыжни России» вышло 11,5 тысяч человек

12 февраля 2024, 03:20
Фото: nso.ru
Соревнования проходили на фоне сильного ветра и плюсовой температуры
Непогода не позволила провести соревнования везде, где планировалось. Часть гонок перенесли на неделю

В субботу, 10 февраля, в лыжных гонках в рамках всероссийских соревнований «Лыжня России» в регионе приняли участие 11,5 тысяч любителей. Об это сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. 6 тысяч человек вышли на лыжню на главном старте — базе имени Алика Тульского в Академгородке, самому младшему участнику недавно исполнилось 6 лет.

«Организация была на самом высоком уровне, массовость тоже. Очень отрадно, что были организованы и мастер-классы, и семейные праздники», — подчеркнул Серей Ахапов.

В одном из районов области, министр не уточнил, где именно, из-за плохой погоды старты перенесли на ближайшие выходные.

Губернатор Андрей Травников, в свою очередь, предложил подумать над предложением проводить массовые лыжные гонки для любителей дважды за сезон. И к стартам в рамках федеральной акции добавить аналогичные региональные состязания.

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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Соревнования#Лыжи#Лыжня России
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