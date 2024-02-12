В Новосибирской области на старт «Лыжни России» вышло 11,5 тысяч человек

В субботу, 10 февраля, в лыжных гонках в рамках всероссийских соревнований «Лыжня России» в регионе приняли участие 11,5 тысяч любителей. Об это сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. 6 тысяч человек вышли на лыжню на главном старте — базе имени Алика Тульского в Академгородке, самому младшему участнику недавно исполнилось 6 лет.