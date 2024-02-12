Власти увеличили финансирование хоккейного клуба «Сибирь» почти на 50% — причины

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Дополнительная потребность в финансовых вливаниях возникла из-за ухода доходов от членов ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб „Сибирь“ и спонсоров. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта. Это учли при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-206 годов.
При этом финансирование на 2024 год не является для ХК «Сибирь» рекордным, уточнили в министерстве.
В декабре 2023 года хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Дэвидом Немировски. Причиной стало отсутствие «достойного результата».