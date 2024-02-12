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Власти увеличили финансирование хоккейного клуба «Сибирь» почти на 50% — причины

Власти увеличили финансирование хоккейного клуба «Сибирь» почти на 50% — причины

12 февраля 2024, 10:55
Фото: vk.com / hcsibir
В 2024 году из бюджета Новосибирской области на финансирование хоккейного клуба «Сибирь» выделили 1,21 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в 2023 году (823 млн рублей).

Дополнительная потребность в финансовых вливаниях возникла из-за ухода доходов от членов ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб „Сибирь“ и спонсоров. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта. Это учли при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-206 годов.

При этом финансирование на 2024 год не является для ХК «Сибирь» рекордным, уточнили в министерстве.

В декабре 2023 года хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Дэвидом Немировски. Причиной стало отсутствие «достойного результата».

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#Спорт#Новосибирск#Бюджет#Хоккей#Хк сибирь#Финансирование#Минспорт#Алёна Рогонова
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