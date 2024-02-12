Власти увеличили финансирование хоккейного клуба «Сибирь» почти на 50% — причины

Дополнительная потребность в финансовых вливаниях возникла из-за ухода доходов от членов ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб „Сибирь“ и спонсоров. Об этом сообщает РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта. Это учли при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-206 годов.