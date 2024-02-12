Выплаты для пенсионеров от государства: на что можно рассчитывать кроме пенсии

Это значит, что на сайтах и в кассах этих авиакомпаний на отдельные направления есть льготные авиабилеты для пенсионеров. Данные льготы не действуют при поездках за рубеж, но по России получается значительная выгода по цене. Например, в конце 2023 году билет Новосибирск — Владивосток туда и обратно можно было купить за 12 000 рублей, тогда как полная стоимость на тот же рейс составляла почти в два раза больше. Данная льгота действует только при покупке билетом эконом-класса.