Выплаты для пенсионеров от государства: на что можно рассчитывать кроме пенсии

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
С 1 января 2024 года в Новосибирской области пенсионерам полностью компенсируется проезд в электричке — либо можно получить компенсацию, если пенсионер не пользуется электричками. Данная мера поддержки действует круглый год, а не только в сезон. По словам замминистра труда и социального развития Владимира Машанова, данной мерой поддержки в Новосибирской области смогут воспользоваться более чем 300 тысяч льготников.
Кроме того, все пенсионеры — женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет имеют право на социальную карту, которой оплачивается проезд. Обслуживание транспортной карты с 1 января 2024 года стоит 260 рублей в месяц, количество поездок составляет 360 в год. Если пенсионер исчерпал данное количество поездок, он может воспользоваться дисконтом 50% на проезд в общественном транспорте.
Также пенсионеры могут воспользоваться правом покупки льготных авиабилетов. Авиакомпании получают за такие билет компенсацию от государства. В текущем году подобные компенсации получили авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», «Руслайн», «ЮВТ Аэро», «Ямал», Red Wings, АО «КрасАвиа».
Это значит, что на сайтах и в кассах этих авиакомпаний на отдельные направления есть льготные авиабилеты для пенсионеров. Данные льготы не действуют при поездках за рубеж, но по России получается значительная выгода по цене. Например, в конце 2023 году билет Новосибирск — Владивосток туда и обратно можно было купить за 12 000 рублей, тогда как полная стоимость на тот же рейс составляла почти в два раза больше. Данная льгота действует только при покупке билетом эконом-класса.
Субсидии начисляются по определенным формулам, размер данной выплаты зависит от размера оплаты за услуги ЖКХ. В случае, если среднедушевой доход семьи пенсионера больше 2-х прожиточных минимумов, доля расходов на услуги ЖКХ не должна превышать 22% от общего дохода семьи. На сумму превышающую эти 22% выплачивается субсидия. Если среднедушевой доход менее 2-х прожиточных минимумов, доля расходов на ЖКХ не должна превышать 16%, субсидия рассчитывается аналогичным образом.
Кроме того, пенсионеры старше 80 лет освобождаются от оплаты взносов на капитальный ремонт. Пенсионеры в возрасте 70-79 лет получают право оплачивать этот взнос в размере 50%.
Пенсионеры старше 80 лет получают доплату к пенсии в проактивном режиме, что означает, что за назначением этой доплаты не нужно никуда обращаться. Начиная с первого месяца после юбилея фиксированная часть пенсии составит 16 269,76 руб.
Пенсионеры-льготники также получают Единую денежную выплату или ЕДВ. К данной категории пенсионеров относятся инвалиды всех трех групп, участники войн, ветераны боевых действий, ликвидаторы последствий на Чернобыльской АЭС.
Определенные доплаты получают пенсионеры, имеющие определенное количество лет «северного стажа», а также неработающие пенсионеры, которые трудились не менее 30 лет в различных отраслях сельского хозяйства (животноводство, растениеводство, рыбоводство). Эта доплата сохраняется даже в том случае, если пенсионер переехал из сельской местности в город. При этом ряд льгот предоставляется по линии Социального фонда, а ряд — по линии Социальной защиты.
Если пенсионер относится к определенным категориям — например, инвалиды, работники определенных отраслей, жители сельской местности, они вправе получить льготу на оплату вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Размер льготы составляет от 30 до 100% в зависимости от категории льготника.
Ряд пенсионеров — участники Великой отечественной войны, инвалиды, члены семей участников Специальной военной операции имеют льготы на услуги по газификации частных домов. Кроме того, пенсионерам предусмотрена льгота при оплате услуги потребления газа в размере 50%, если потребление находится в пределах установленной нормы.
Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущества, но только на один объект имущества каждого вида (дом, квартира, гараж, помещение для работы, хозяйственные сооружения площадью до 50 кв.м). Также пенсионеры имеют право на уменьшение земельного налога. Кроме того, пенсионеры не платят налог на доходы с пенсий и социальных выплат.