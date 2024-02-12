Житель Новосибирска продает американский самолет за 10 млн рублей

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Представитель продавца уточнил, что самолет находится на аэродроме Поповка в Азовском районе в Омской области, покупателю придется забирать его оттуда. Разрешение на эксплуатацию действует до 2026 года.
Владелец приобрел самолет в США в 2020 году.
Как рассказал Алексей корреспонденту Atas.info, он выступает посредником — самолет принадлежит его знакомому. Объявления размещены в разных городах России, но больше всего звонков поступает от потенциальных покупателей из Читы.
Справка
Piper Aircraft Inc. — компания-производитель самолетов общего назначения. Базируется в аэропорту Виро-Бич во Флориде. Единственным дистрибьютором деталей для самолетов Piper является Aviall — «дочка» компании «Боинг».