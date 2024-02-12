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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Житель Новосибирска продает американский самолет за 10 млн рублей

Житель Новосибирска продает американский самолет за 10 млн рублей

12 февраля 2024, 12:22
Фото: avito.ru
Житель Новосибирска продает американский самолет Рiреr Аrrоw 1968 года выпуска за 10,6 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Представитель продавца уточнил, что самолет находится на аэродроме Поповка в Азовском районе в Омской области, покупателю придется забирать его оттуда. Разрешение на эксплуатацию действует до 2026 года.

Владелец приобрел самолет в США в 2020 году.

Фото: avito.ru

Как рассказал Алексей корреспонденту Atas.info, он выступает посредником — самолет принадлежит его знакомому. Объявления размещены в разных городах России, но больше всего звонков поступает от потенциальных покупателей из Читы.

Справка

Piper Aircraft Inc. — компания-производитель самолетов общего назначения. Базируется в аэропорту Виро-Бич во Флориде. Единственным дистрибьютором деталей для самолетов Piper является Aviall — «дочка» компании «Боинг».

Ранее жительница Новосибирска выставила на «Авито» стакан из «Макдональдса» за 45 тысяч рублей.

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