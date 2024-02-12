Житель Новосибирска выиграл суд за содержание в плохих условиях в СИЗО

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Суд Дзержинского района Новосибирска вынес решение по иску мужчины, который с 17 мая 2023 года по 18 июня 2023 года находился в камере ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области в ненадлежащих условиях. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба суда.
Вход в санузел не был огражден дверью, в камере было сыро, на стенах грибок. Спальных мест на всех не хватало.
Помимо этого, провод высокого напряжения был не изолирован и проходил через проем для вентиляции. Пол в камере бетонный, а не деревянный, как положено. Также истцу отказывали в бесплатной медицинской помощи.
За это он просил взыскать с ответчика 2 млн рублей. Суд постановил выплатить экс-задержанному 9 тысяч рублей.