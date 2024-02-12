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Житель Новосибирска получит 9 тысяч рублей компенсации за содержание в СИЗО с нарушениями

Житель Новосибирска выиграл суд за содержание в плохих условиях в СИЗО

12 февраля 2024, 11:48
Фото: 1MI
Житель Новосибирска получит 9 тысяч рублей компенсации за содержание в СИЗО с нарушениями
Мужчина месяц находился в камере СИЗО в ненадлежащих условиях. За это он просил взыскать с ответчика 2 млн рублей. Что решил суд?

Суд Дзержинского района Новосибирска вынес решение по иску мужчины, который с 17 мая 2023 года по 18 июня 2023 года находился в камере ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области в ненадлежащих условиях. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба суда.

Вход в санузел не был огражден дверью, в камере было сыро, на стенах грибок. Спальных мест на всех не хватало.

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Помимо этого, провод высокого напряжения был не изолирован и проходил через проем для вентиляции. Пол в камере бетонный, а не деревянный, как положено. Также истцу отказывали в бесплатной медицинской помощи.

За это он просил взыскать с ответчика 2 млн рублей. Суд постановил выплатить экс-задержанному 9 тысяч рублей.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Сизо#Компенсация#Административное дело#Алёна Рогонова#ФСИН России
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