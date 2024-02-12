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Жители деревень Бочкаревка, Колбаса и Тынгиза НСО заявили о нашествии волков

Жители новосибирской деревни заявили о нашествии волков — что ответили в Минприроды

12 февраля 2024, 08:20
Фото: 1MI
Жители деревень Бочкаревка, Колбаса и Тынгиза НСО заявили о нашествии волков

Жителей новосибирской деревни Колбаса окружили волки

К деревням Кыштовского района Новосибирской области стали подходить волки. Также на улицах можно встретить косуль, зайцев, лисиц. Местные жители переживают за свои жизни и сохранность домашнего скота. Об этом пишет VN.ru.

По информации издания, которое цитирует газету Кыштовского района «Правда Севера», дикие животные регулярно навещают деревни Бочкаревка, Колбаса и Тынгиза. При этом жителей становится меньше из года в год.

Всё ближе к деревням стали подходить дикие животные: уже прямо на деревенских улицах можно увидеть и косулю, и зайца, и лису, а уж про мелких животных и говорить нечего. И все ближе к деревням подходят волки, — пишет житель деревни Колбаса Сергей Макаревич.

По словам жителя, вокруг Колбасы волки стали бродить в конце 2023 года. Одного из них заметили в паре сотен метров от жилых домов. Последнее время хищники осмелели и сбиваются в стаи.

Из-за снега следы волков незаметны, капкан поставить сложно.

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Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своем официальном телеграм-канале заявил, что на место выезжал инспектор, но волков не встретил.

Волков возле Колбасы нет. Инспектор проверил и ещё раз проверит. Ранее сотрудник министерства выезжал по обращению этого же заявителя и безуспешно искал медведей вокруг продолговатой оболочки в виде границ деревни. <…> Держим ситуацию на контроле, — заявил глава Минприроды.
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