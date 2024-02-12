Жители новосибирской деревни заявили о нашествии волков — что ответили в Минприроды

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
По информации издания, которое цитирует газету Кыштовского района «Правда Севера», дикие животные регулярно навещают деревни Бочкаревка, Колбаса и Тынгиза. При этом жителей становится меньше из года в год.
Всё ближе к деревням стали подходить дикие животные: уже прямо на деревенских улицах можно увидеть и косулю, и зайца, и лису, а уж про мелких животных и говорить нечего. И все ближе к деревням подходят волки, — пишет житель деревни Колбаса Сергей Макаревич.
По словам жителя, вокруг Колбасы волки стали бродить в конце 2023 года. Одного из них заметили в паре сотен метров от жилых домов. Последнее время хищники осмелели и сбиваются в стаи.
Из-за снега следы волков незаметны, капкан поставить сложно.
Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в своем официальном телеграм-канале заявил, что на место выезжал инспектор, но волков не встретил.
Волков возле Колбасы нет. Инспектор проверил и ещё раз проверит. Ранее сотрудник министерства выезжал по обращению этого же заявителя и безуспешно искал медведей вокруг продолговатой оболочки в виде границ деревни. <…> Держим ситуацию на контроле, — заявил глава Минприроды.