АО «РЭС» направило около ₽830 млн на ремонт электросетей в Новосибирской области

Posted 13 февраля, 09:34
Published 13 февраля, 09:34
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Итоги реализации ремонтной программы за 2023 год в Новосибирской области подвели в АО «РЭС». За прошлый год компания провела ремонт и техобслуживание 1 300 километров линий электропередач и более 800 высоковольтных подстанций. На эти цели были направлены около 830 млн рублей — это на 20% превосходит суммы, выделенные в предшествующем году.
«Мероприятия ремонтной программы необходимы для поддержания оборудования в нормативном состоянии, подготовки электросетевого комплекса к зимним пикам нагрузок и являются важнейшим фактором сохранения системной надежности электросетевого комплекса региона», — отметили в компании.
С превышением плана в 2023 году было реализовано большинство целевых программ. Так, энергетики, обновили порядка 32 километров грозотроса в рамках капитального ремонта ВЛ 35-110 кВ. Также специалисты заменили 2 041 полимерный изолятор ВЛ на стеклянные, 654 опорно-стержневых изоляции на полимерные на подстанциях, установили 529 ограничителей перенапряжения вместо вентильных разрядников. Также энергетики расчистили более 1 150 гектаров трасс ЛЭП и вырубили почти 15 000 деревьев — это нужно для того, чтобы предотвратить риски технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.
Как отметили в АО «РЭС», работы выполнили с положительной динамикой в сравнении с показателями 2022 года. По их оценкам, реализация программы на 27% превысила план.