АО «РЭС» направило около ₽830 млн на ремонт электросетей в Новосибирской области

С превышением плана в 2023 году было реализовано большинство целевых программ. Так, энергетики, обновили порядка 32 километров грозотроса в рамках капитального ремонта ВЛ 35-110 кВ. Также специалисты заменили 2 041 полимерный изолятор ВЛ на стеклянные, 654 опорно-стержневых изоляции на полимерные на подстанциях, установили 529 ограничителей перенапряжения вместо вентильных разрядников. Также энергетики расчистили более 1 150 гектаров трасс ЛЭП и вырубили почти 15 000 деревьев — это нужно для того, чтобы предотвратить риски технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.