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Неизвестный ударил человека кулаком

Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения на подростка в Бердске

13 февраля 2024, 01:49
Фото: 1MI
Неизвестный ударил человека кулаком
СК расследует случай нападения на подростка в Бердске. Председатель ведомства поручил возбудить уголовное дело.

Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, дал указание начать уголовное расследование после появления в сети видео, на котором неизвестный мужчина наносит удар подростку в лицо в Бердске.

«Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело по данному инциденту и представить отчет о ходе его расследования», — говорится в сообщении.

11 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина неожиданно подошел к прохожему и ударил его кулаком в лицо. Пострадавшим оказался подросток, который упал на землю. После происшествия юноша обратился в полицию и написал заявление.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Бердск#Эмилия Губарева#Подросток#Бастрыкин#Александр Бастрыкин
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