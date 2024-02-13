Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения на подростка в Бердске

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Глава Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, дал указание начать уголовное расследование после появления в сети видео, на котором неизвестный мужчина наносит удар подростку в лицо в Бердске.
«Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. возбудить уголовное дело по данному инциденту и представить отчет о ходе его расследования», — говорится в сообщении.
11 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина неожиданно подошел к прохожему и ударил его кулаком в лицо. Пострадавшим оказался подросток, который упал на землю. После происшествия юноша обратился в полицию и написал заявление.