Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за нападения на подростка в Бердске

11 февраля в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный мужчина неожиданно подошел к прохожему и ударил его кулаком в лицо. Пострадавшим оказался подросток, который упал на землю. После происшествия юноша обратился в полицию и написал заявление.