Более 200 новых соцобъектов получили жители региона благодаря нацпроектам

В 2023 году больше всего было построено медицинских объектов — 39, 32 дома построено для льготников и для выделения в них квартир в качестве служебного жилья, 6 зданий относятся к сфере образования, появились два новых спорткомплекса. Достроен дом культуры в Карасуке, история которого длилась более 30 лет. В некоторых населенных пунктах социальные объекты появились впервые, отметил Алексей Колмаков.