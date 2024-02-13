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В 2023 в социальной сфере построили больше всего медицинских объектов

Более 200 новых соцобъектов получили жители региона благодаря нацпроектам

13 февраля 2024, 05:48
Фото: 1MI
В 2023 в социальной сфере построили больше всего медицинских объектов
Пятилетка реализации национальных проектов, инициированных Президентом России, позволила строительной отрасли Новосибирской области поставить рекорд по вводу в эксплуатацию социальных объектов. Из 289 соцобъектов, построенных за это время, 203 возведены именно в рамках нацпроектов

Реализация нацпроектов стала мощным толчком для увеличения объемов строительства социально-значимых объектов на территории Новосибирской области, заявил глава регионального Минстроя Алексей Колмаков.

«За последние пять лет количество введенных объектов социальной инфраструктуры выросло более, чем в два раза: с 36 объектов, введенных в эксплуатацию в 2018 году до рекордных 80 объектов в 2023 году. Всего же в 2023 году одновременно в работе Минстроя в разных стадиях — от проектирования до строительства — находилось 217 объектов, в том числе 36 социальных жилых домов. Это беспрецедентное количество за все время», — подчеркнул министр.

В 2023 году больше всего было построено медицинских объектов — 39, 32 дома построено для льготников и для выделения в них квартир в качестве служебного жилья, 6 зданий относятся к сфере образования, появились два новых спорткомплекса. Достроен дом культуры в Карасуке, история которого длилась более 30 лет. В некоторых населенных пунктах социальные объекты появились впервые, отметил Алексей Колмаков.

Как обозначил губернатор Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, задачи перед министерством строительства остаются прежними — строить много и строить качественно.

«Качественно выполнять функцию заказчика при таких объёмах строительства социальной и инженерной инфраструктуры, которых мы достигли», — подчеркнул глава региона.
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#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Нацпроект#Инфраструктура#Социальная инфраструктура
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