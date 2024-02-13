Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Билетов на гала-концерт Светланы Захаровой почти не осталось, несмотря на высокие цены. Все еще не проданы места в четырехместное ложе, которые обойдутся зрителям в 50 тысяч рублей. Заместитель гендиректора НОВАТа Александр Савин в разговоре с Atas.Info объяснил, из чего складывается цена.
По его словам, максимальные по стоимости места всегда располагаются в ложе.
«Это иной уровень посещения театра. Ложа ограничена для четырех человек, при ней есть комната отдыха и там постоянно находится капельдинер. Вы можете заказать меню театрального буфета, и ваш заказ доставят туда к антракту. Обычно билеты в ложу покупают зрители, которые хотят совместить посещение театра и встречу с близкими, друзьями. Отметить день рождения, кавалеры приглашают дам. Вы покупаете не просто место в партере. Это другой уровень комфорта, количество мест в ложах очень ограничено — 16», — говорит заместитель директора.
По словам представителя театра, на старте продаж билеты стоят значительно дешевле:
«Есть такое понятие, как динамическое ценообразование, когда по мере приближения к дате спектакля свободных билетов становится значительно меньше, и цены начинают повышаться. Это дает возможность купить билет тем, кто в силу разных причин не сделал этого на старте продаж, но очень хочет посмотреть спектакль именно в конкретном составе исполнителей. Чем меньше остается билетов и есть еще запас времени — тем выше цены».
Собеседник рассказал, что на основную часть билетов на постановки раскупают в первые дни продаж.
«В первый день продаж билетов на „Щелкунчик“ в постановке Григоровича в ноябре 2023 года зрители купили билеты на 10 миллионов рублей. Наш сайт тогда выдержал нагрузку», — сказал Александр Савин.
Заместитель гендиректора также подчеркнул, что 27 марта запланировано уникальное событие. Прима Большого театра Светлана Захарова исполнит программу один раз.
«В ситуации с гала-концертом Светланы Захаровой мы еще и имеем очень ограниченное предложение билетов. Всего один спектакль и огромный интерес к творчеству этой великой балерины звездам балета, которые примут участие в программе».
Александр Савин рекомендовал озаботиться приобретением билетов заблаговременно:
«О старте продаж мы оповещаем заранее на всех театральных ресурсах, в том числе, через рассылку и в телеграм-канале».
Ранее новосибирцы возмутились стоимостью билетов на балет «Щелкунчик». Они доходили до 20 тысяч рублей.