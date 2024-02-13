Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000

Билетов на гала-концерт Светланы Захаровой почти не осталось, несмотря на высокие цены. Все еще не проданы места в четырехместное ложе, которые обойдутся зрителям в 50 тысяч рублей. Заместитель гендиректора НОВАТа Александр Савин в разговоре с Atas.Info объяснил, из чего складывается цена.