Экс-директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* готов работать в Казахстане

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Настоящий материал (информация) касается деятельности иностранного агента Чернышова Сергея Андреевича
В резюме, на которое ссылается издание, указаны желаемые должности: директор, руководитель проекта, научный специалист. Общий стаж соискателя — 13,5 года.
В разговоре с корреспондентом Atas.info Сергей Чернышов* заявил, что информация о поиске работы не соответствует действительности. По его словам, данные о его профессиональной деятельности размещены на таких ресурсах, как LinkedIn (заблокирован на территории России решением Мосгорсуда в 2016 году. — Прим. ред.) и образовательных ресурсах, но никах не на сервисах по поиску работы.
* 26 мая 2023 года Минюст России признал Чернышова иноагентом. После этого он покинул «Новоколледж», чтобы не препятствовать деятельности образовательной организации.
В августе 2023 года в частном «Новоколледже» сменился директор. Им стал руководитель пресс-службы музея Новосибирска Юрий Лобанов.