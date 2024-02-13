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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Экс-директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* готов работать в Казахстане

Экс-директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* готов работать в Казахстане

13 февраля 2024, 13:03
Фото: Соцсети
Бывший директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов* ищет работу. На резюме обратил внимание Сиб.фм. Соискатель готов к переезду в крупные города Казахстана и командировкам.

Настоящий материал (информация) касается деятельности иностранного агента Чернышова Сергея Андреевича

В резюме, на которое ссылается издание, указаны желаемые должности: директор, руководитель проекта, научный специалист. Общий стаж соискателя — 13,5 года.

В разговоре с корреспондентом Atas.info Сергей Чернышов* заявил, что информация о поиске работы не соответствует действительности. По его словам, данные о его профессиональной деятельности размещены на таких ресурсах, как LinkedIn (заблокирован на территории России решением Мосгорсуда в 2016 году. — Прим. ред.) и образовательных ресурсах, но никах не на сервисах по поиску работы.

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* 26 мая 2023 года Минюст России признал Чернышова иноагентом. После этого он покинул «Новоколледж», чтобы не препятствовать деятельности образовательной организации.

В августе 2023 года в частном «Новоколледже» сменился директор. Им стал руководитель пресс-службы музея Новосибирска Юрий Лобанов.

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#Общество#Новосибирск#Работа#Иноагенты#Резюме#Новоколледж#Алёна Рогонова
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