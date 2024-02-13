Экс-директор новосибирского «Новоколледжа» Чернышов* готов работать в Казахстане

В разговоре с корреспондентом Atas.info Сергей Чернышов* заявил, что информация о поиске работы не соответствует действительности. По его словам, данные о его профессиональной деятельности размещены на таких ресурсах, как LinkedIn (заблокирован на территории России решением Мосгорсуда в 2016 году. — Прим. ред.) и образовательных ресурсах, но никах не на сервисах по поиску работы.