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Федор Гордеев остается в ХК «Сибирь» — контракт подписали на два сезона

Федор Гордеев остается в ХК «Сибирь» — контракт подписали на два сезона

13 февраля 2024, 12:08
Фото: vk.com / hcsibir
Со следующего сезона КХЛ у хоккеиста будет действовать российское спортивное гражданство, что избавит его от статуса легионера.

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с защитником Федором Гордеевым еще на два сезона. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба клуба.

Федя остается с нами еще на 2 сезона! Договорились о подписании нового контракта, летом ждем на сборы уже в статусе российского игрока, — сказано в сообщении в официальной группе в соцсети «Вконтакте».
ХК «Сибирь» расторг контракт с легионером Федором Гордеевым
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Ранее руководство клуба заявило, что расторгло контракт с Гордеевым по его инициативе, и остаток сезона он проведет в США.

Так как Федор в этом сезоне больше не сможет играть в КХЛ из-за статуса легионера было принято решение пойти навстречу и отпустить его доигрывать сезон в АХЛ, — гласило официальное заявление.

В клубе напомнили, что права на игрока в КХЛ закреплены за «Сибирью».

В январе 2024 года КХЛ лишила «Сибирь» четырех очков превышения лимита на легионеров, среди которых был Гордеев. Из-за этого клуб потерял четыре очка, которых ему как раз не хватает до выход в плей-офф в Восточной конференции.

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#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Хк сибирь#Контракт#Алёна Рогонова#Федор Гордеев#Легионер
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