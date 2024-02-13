Федор Гордеев остается в ХК «Сибирь» — контракт подписали на два сезона

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с защитником Федором Гордеевым еще на два сезона. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба клуба.
Федя остается с нами еще на 2 сезона! Договорились о подписании нового контракта, летом ждем на сборы уже в статусе российского игрока, — сказано в сообщении в официальной группе в соцсети «Вконтакте».
Ранее руководство клуба заявило, что расторгло контракт с Гордеевым по его инициативе, и остаток сезона он проведет в США.
Так как Федор в этом сезоне больше не сможет играть в КХЛ из-за статуса легионера было принято решение пойти навстречу и отпустить его доигрывать сезон в АХЛ, — гласило официальное заявление.
В клубе напомнили, что права на игрока в КХЛ закреплены за «Сибирью».
В январе 2024 года КХЛ лишила «Сибирь» четырех очков превышения лимита на легионеров, среди которых был Гордеев. Из-за этого клуб потерял четыре очка, которых ему как раз не хватает до выход в плей-офф в Восточной конференции.