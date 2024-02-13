Форум «Сибирская строительная неделя — 2024» начал работу в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Глава Новосибирской области изучил экспозицию современных разработок в строительной сфере и приветствовал участников расширенного заседания Правления Российского Союза строителей.
«Стройиндустрия для нашего региона это не только инструмент для реализации инфраструктурных, социальных проектов, выполнения задачи Президента по обеспечению жителей жильём, но и значимая часть экономики, регионального экспорта, если мы говорим про стройматериалы и оборудование. Поэтому все вопросы и задачи по стимулированию развития стройиндустрии и строительной отрасли для нас крайне важны и интересны», — подчеркнул Андрей Травников.
По мнению губернатора, основные по импортозамещению, которые появились в отрасли после введения западных санкций в 2022 году, успешно решены.
Замминстра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко отметил значимость проведения форума-выставки. По его словам, на текущий момент Сибирская строительная неделя — одно из самых значимых мероприятий для строительной отрасли России.
Также на полях форума прошли встречи Андрея Травникова с начальником Главного управления государственной экспертизы Игорем Маныловым, заместителем руководителя Федерального казначейства Александром Демидовым.
Начальник Главгосэкспертизы отметил активную позицию региональных властей, глубокое погружению в специфику строительной отрасли и сообщил о грядущем открытии в Новосибирске территориального отдела Сибирского филиала Главгосэкспертизы России.