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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 10:29

Форум называют одним из самых значимых событий в строительной отрасли России

Форум «Сибирская строительная неделя — 2024» начал работу в Новосибирске

13 февраля 2024, 09:36
Фото: nso.ru
Форум называют одним из самых значимых событий в строительной отрасли России
Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии открытия XII международного форума «Сибирская строительная неделя — 2024» и провел встречу с руководителем Главгосэкспертизы

Глава Новосибирской области изучил экспозицию современных разработок в строительной сфере и приветствовал участников расширенного заседания Правления Российского Союза строителей.

«Стройиндустрия для нашего региона это не только инструмент для реализации инфраструктурных, социальных проектов, выполнения задачи Президента по обеспечению жителей жильём, но и значимая часть экономики, регионального экспорта, если мы говорим про стройматериалы и оборудование. Поэтому все вопросы и задачи по стимулированию развития стройиндустрии и строительной отрасли для нас крайне важны и интересны», — подчеркнул Андрей Травников.

По мнению губернатора, основные по импортозамещению, которые появились в отрасли после введения западных санкций в 2022 году, успешно решены.

Замминстра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко отметил значимость проведения форума-выставки. По его словам, на текущий момент Сибирская строительная неделя — одно из самых значимых мероприятий для строительной отрасли России.

Также на полях форума прошли встречи Андрея Травникова с начальником Главного управления государственной экспертизы Игорем Маныловым, заместителем руководителя Федерального казначейства Александром Демидовым.

Начальник Главгосэкспертизы отметил активную позицию региональных властей, глубокое погружению в специфику строительной отрасли и сообщил о грядущем открытии в Новосибирске территориального отдела Сибирского филиала Главгосэкспертизы России.

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Форум#Андрей Травников
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