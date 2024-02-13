ХК «Сибирь» расторг контракт с легионером Федором Гордеевым

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
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Updated Сегодня, 02:22
Контракт был расторгнут по инициативе самого Гордеева, но права на игрока остаются у «Сибири», сообщили в команде. По информации из ХК, защитник проведет оставшуюся часть сезона в Американской хоккейной лиге.
Напомним, что «Сибирь» получила четыре технических поражения из-за превышения лимита на иностранных игроков. Кроме того, команде был наложен штраф.
В матчах Сибирь — Авангард, Сибирь — Автомобилист и двух матчах Сибирь — Барыс новосибирский клуб нарушил правила КХЛ, выходя на лед с более чем трех легионеров.
В этих играх статус легионеров имели Энди Андреофф, Тейлор Бек, Тревор Мерфи и Фёдор Гордеев, который имеет два спортивного гражданства: России и США.