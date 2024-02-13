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Хоккеист больше не будет играть за новосибирский клуб

ХК «Сибирь» расторг контракт с легионером Федором Гордеевым

13 февраля 2024, 02:20
Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
Хоккеист больше не будет играть за новосибирский клуб
Хоккейный клуб «Сибирь» расторгает контракт с защитником Фёдором Гордеевым: теперь он проведёт остаток сезона в Американской хоккейной лиге.

Контракт был расторгнут по инициативе самого Гордеева, но права на игрока остаются у «Сибири», сообщили в команде. По информации из ХК, защитник проведет оставшуюся часть сезона в Американской хоккейной лиге.

Напомним, что «Сибирь» получила четыре технических поражения из-за превышения лимита на иностранных игроков. Кроме того, команде был наложен штраф.

В матчах Сибирь — Авангард, Сибирь — Автомобилист и двух матчах Сибирь — Барыс новосибирский клуб нарушил правила КХЛ, выходя на лед с более чем трех легионеров.

В этих играх статус легионеров имели Энди Андреофф, Тейлор Бек, Тревор Мерфи и Фёдор Гордеев, который имеет два спортивного гражданства: России и США.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Сибирь#Хк сибирь#Контракт#Эмилия Губарева
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