Хозяйка собаки выплатит компенсацию укушенному ребенку в Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Инцидент произошел в октябре 2023 года в деревне Сергино. Собака одной из жительниц напала на ребенка и укусила.
Ребенку была оказана медицинская помощь, проведена антирабическая вакцинация. Помимо телесных повреждений несовершеннолетней причинены нравственные и физические страдания, — сказано в сообщении региональной прокуратуры.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что владелец животного несет за него ответственность. Установлено, что хозяйка собаки не приняла мер для безопасного выгула.