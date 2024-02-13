atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:39

Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Собака укусила ребенка в октябре 2023 года в деревне Сергино Новосибирской области

Хозяйка собаки выплатит компенсацию укушенному ребенку в Новосибирской области

13 февраля 2024, 10:39
Фото: 1MI
Собака укусила ребенка в октябре 2023 года в деревне Сергино Новосибирской области

Хозяйка собаки выплатит 30 тысяч укушенному ребенку в Новосибирской области

Жительница Чановского района Новосибирской области выплатит 30 тысяч рублей ребенку, которого покусала ее собака. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Такое решение принял суд, деньги станут моральной компенсацией.

Инцидент произошел в октябре 2023 года в деревне Сергино. Собака одной из жительниц напала на ребенка и укусила.

Ребенку была оказана медицинская помощь, проведена антирабическая вакцинация. Помимо телесных повреждений несовершеннолетней причинены нравственные и физические страдания, — сказано в сообщении региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что владелец животного несет за него ответственность. Установлено, что хозяйка собаки не приняла мер для безопасного выгула.

15-тысяч рублей получит ребенок за укус бродячей собаки в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский юрист возмутился усыплению собак в БурятииНабросилась собака: под Новосибирском ребенку выплатят 50 000 после укуса псаНовосибирец предал пса ради службы на СВО — несколько часов собака скулила в машине
#Новосибирск#Дети#Животные#Суд#Прокуратура#Компенсация#Собака#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В мэрии Новосибирска назвали точные места для новых платных парковок
Сегодня, 02:01
Топ-10 самых востребованных специалистов в Новосибирске — кого оторвут с руками
Вчера, 10:35
Новосибирец женился на девушке из Мьянмы во Всемирный день брака
Сегодня, 01:13
Две улицы в центре Новосибирска сделают односторонними с 17 февраля
Вчера, 11:30
Житель Новосибирска продает американский самолет за 10 млн рублей
Вчера, 12:22
«Преступление перед природой»: сотни людей встали на защиту озера Жемчужина Сибири
11 февраля, 14:15