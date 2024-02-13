Лапшичную имени Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
На заявку обратил внимание основатель телеграм-канала «Бюро названий» Вадио Дунаев.
Что будет, если смешать «Голую вечеринку» (nude …) и «Лапшу» (noodles)? Получится прекрасное название для кафе. Заявка на товарный знак от предпринимателя из Новосибирска, — написал Дунаев.
В заявке (есть в распоряжении редакции) указана дата подачи — 30 января 2024 года.
В разговоре с корреспондентом Atas.info Вадио Дунаев отметил, что рассмотрение заявки занимает 4-5 месяца с момента оплаты.
В заявке, среди прочего, указано, что под товарным знаком Nudles by Ivleeva его владелец сможет заниматься ресторанным бизнесом и доставкой готовой еды. Отдельным пунктом идут «услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши „удон“ и „соба“».
По данным системы «СПАРК», индивидуальный предприниматель Александр Пичугин зарегистрирован в Новосибирске. Патентным поверенным выступает представитель юридической группы «Совет», расположенной в Удмуртии. Компания специализируется на защите интеллектуальной собственности бизнеса.
Пичугин — заметная фигура в ресторанном бизнесе. Он — генеральный директор и управляющий партнер группы компаний «Феодальная сеть баров» («Руки вверх! Бар», Nebar, El Chapo, Irisky Bar, Spletni Bar). Принимал участие в запуске Blablabar в Новосибирске.
В 2022 году «Ведомости» писали, что Настя Ивлеева откроет бар в Москве в партнерстве с ресторатором Александром Пичугиным. Ценовой сегмент заведения — средний, формат — демократичный.
16 декабря для этих целей было зарегистрировано ООО «Блеск». По информации системы «СПАРК», Ивлеевой в бизнесе принадлежит 20%, 80% — Пичугину. Открытие заведения планировали на лето 2023 года, но позже проект был заморожен.
В декабре 2023 года Анастасия Ивлеева провела «голую» вечеринку, после которой на ее участников наложили санкции.