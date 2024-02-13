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Бизнесмен из Новосибирска подал заявку на регистрацию лапшичной имени Ивлеевой

Лапшичную имени Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен

13 февраля 2024, 09:03
Фото: Соцсети
Бизнесмен из Новосибирска подал заявку на регистрацию лапшичной имени Ивлеевой
Предприниматель Александр Пичугин, известный по проектам в ресторанном бизнесе, подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Nudles by Ivleeva (игра слов «обнажение» и «лапша»).

На заявку обратил внимание основатель телеграм-канала «Бюро названий» Вадио Дунаев.

Что будет, если смешать «Голую вечеринку» (nude …) и «Лапшу» (noodles)? Получится прекрасное название для кафе. Заявка на товарный знак от предпринимателя из Новосибирска, — написал Дунаев.

В заявке (есть в распоряжении редакции) указана дата подачи — 30 января 2024 года.

В разговоре с корреспондентом Atas.info Вадио Дунаев отметил, что рассмотрение заявки занимает 4-5 месяца с момента оплаты.

Фото: Роспатент

В заявке, среди прочего, указано, что под товарным знаком Nudles by Ivleeva его владелец сможет заниматься ресторанным бизнесом и доставкой готовой еды. Отдельным пунктом идут «услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши „удон“ и „соба“».

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По данным системы «СПАРК», индивидуальный предприниматель Александр Пичугин зарегистрирован в Новосибирске. Патентным поверенным выступает представитель юридической группы «Совет», расположенной в Удмуртии. Компания специализируется на защите интеллектуальной собственности бизнеса.

Пичугин — заметная фигура в ресторанном бизнесе. Он — генеральный директор и управляющий партнер группы компаний «Феодальная сеть баров» («Руки вверх! Бар», Nebar, El Chapo, Irisky Bar, Spletni Bar). Принимал участие в запуске Blablabar в Новосибирске.

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В 2022 году «Ведомости» писали, что Настя Ивлеева откроет бар в Москве в партнерстве с ресторатором Александром Пичугиным. Ценовой сегмент заведения — средний, формат — демократичный.

16 декабря для этих целей было зарегистрировано ООО «Блеск». По информации системы «СПАРК», Ивлеевой в бизнесе принадлежит 20%, 80% — Пичугину. Открытие заведения планировали на лето 2023 года, но позже проект был заморожен.

В декабре 2023 года Анастасия Ивлеева провела «голую» вечеринку, после которой на ее участников наложили санкции.

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#Бизнес#Экономика#Новосибирск#Кафе#Товарный знак#Алёна Рогонова#Голая вечеринка#Ивлеева#Ресторатор
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