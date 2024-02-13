Lexus 470 забрали приставы у алиментщика из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
По информации ГУФССП по НСО, начато исполнительное производство для взыскания задолженности, так как новосибирец не выплачивал алименты.
Сначала сумма алиментов вычиталась из зарплаты мужчины, но потом выяснилось, что у него также были другие доходы. Произведенные переводы на его счета вызвали подозрение у приставов.
В результате, автомобиль Lexus 470 был арестован, чтобы покрыть имеющуюся задолженность. Если отец не выплатит долг, то автомобиль будет продан.