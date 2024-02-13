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Published Сегодня, 02:15

Modified Сегодня, 02:17

Updated Сегодня, 02:17

Отец не платил алименты

Lexus 470 забрали приставы у алиментщика из Новосибирска

13 февраля 2024, 02:15
Фото: ГУФССП России по Новосибирской области
Отец не платил алименты
В Новосибирске приставы изъяли Lexus 470 у отца, который не платил алименты на своих двух детей.

По информации ГУФССП по НСО, начато исполнительное производство для взыскания задолженности, так как новосибирец не выплачивал алименты.

Сначала сумма алиментов вычиталась из зарплаты мужчины, но потом выяснилось, что у него также были другие доходы. Произведенные переводы на его счета вызвали подозрение у приставов.

В результате, автомобиль Lexus 470 был арестован, чтобы покрыть имеющуюся задолженность. Если отец не выплатит долг, то автомобиль будет продан.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Алименты#Приставы#Арест#Эмилия Губарева#Лексус
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