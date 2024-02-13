Мэрия Новосибирска регулярно нарушает нормативы в разных сферах

В 2023 году прокуратура вынесла мэрии 237 представлений из-за нарушений в разных сферах. Если учесть, что в прошлом году было 247 рабочих дней, то получается, что по статистике сотрудники мэрии получали предупреждения от прокуратуры практически каждый день.