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Мэрия Новосибирска регулярно нарушает нормативы в разных сферах

Мэрия Новосибирска регулярно нарушает нормативы в разных сферах

13 февраля 2024, 09:34
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Мэрия Новосибирска систематически нарушает различные нормативы, о чем свидетельствует большое количество представлений. Об этом пишет «Сибкрай» со ссылкой на прокурора города Романа Сивака.

В 2023 году прокуратура вынесла мэрии 237 представлений из-за нарушений в разных сферах. Если учесть, что в прошлом году было 247 рабочих дней, то получается, что по статистике сотрудники мэрии получали предупреждения от прокуратуры практически каждый день.

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Больше всего представлений за год вынесли в сферах: жилищные права граждан — 60 представлений, обеспечение безопасности дорожного движения — 42 представления, защита прав и интересов несовершеннолетних — 29 представлений, градостроительная деятельность — 19 представлений, законодательство о долевом жилищном строительстве — 11 представлений.

В 2022 году надзорное ведомство вынесло 248 представлений. Это на 11 больше, чем в 2023 году.

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