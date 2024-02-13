Мэрия Новосибирска регулярно нарушает нормативы в разных сферах

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В 2023 году прокуратура вынесла мэрии 237 представлений из-за нарушений в разных сферах. Если учесть, что в прошлом году было 247 рабочих дней, то получается, что по статистике сотрудники мэрии получали предупреждения от прокуратуры практически каждый день.
Больше всего представлений за год вынесли в сферах: жилищные права граждан — 60 представлений, обеспечение безопасности дорожного движения — 42 представления, защита прав и интересов несовершеннолетних — 29 представлений, градостроительная деятельность — 19 представлений, законодательство о долевом жилищном строительстве — 11 представлений.
В 2022 году надзорное ведомство вынесло 248 представлений. Это на 11 больше, чем в 2023 году.