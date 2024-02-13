Надвигается штормовой ветер: экстренное предупреждение по Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
По данным Западно — Сибирского УГМС в среду днём 14 февраля и ночью в четверг 15 февраля по Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды. На фоне сильного снегопада скорость порывов ветра может превышать 25 метров в секунду, при этом прогнозируется похолодание. На дорогах возможно образование гололеда и снежных заносов.
«Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями», — говорится в тексте экстренного предупреждения.