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Скорос ветра может превышать 25 м/с

Надвигается штормовой ветер: экстренное предупреждение по Новосибирской области

13 февраля 2024, 08:59
Фото: 1MI
Скорос ветра может превышать 25 м/с
В среду и четверг на регион обрушится сильный ветер со снегом, возможно повреждение объектов инфраструктуры

По данным Западно — Сибирского УГМС в среду днём 14 февраля и ночью в четверг 15 февраля по Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды. На фоне сильного снегопада скорость порывов ветра может превышать 25 метров в секунду, при этом прогнозируется похолодание. На дорогах возможно образование гололеда и снежных заносов.

«Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями», — говорится в тексте экстренного предупреждения.
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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Ветер#Штормовое предупреждение#Снегопад
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