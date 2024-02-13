Надвигается штормовой ветер: экстренное предупреждение по Новосибирской области

По данным Западно — Сибирского УГМС в среду днём 14 февраля и ночью в четверг 15 февраля по Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды. На фоне сильного снегопада скорость порывов ветра может превышать 25 метров в секунду, при этом прогнозируется похолодание. На дорогах возможно образование гололеда и снежных заносов.