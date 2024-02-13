Новосибирец облил себя бензином и поджег — что об этом известно

По информации из сообщества «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте», мужчина 1978 года рождения, облил себя бензином и поджег. На месте происшествия находились пожарные, полиция и скорая помощь. О состоянии пострадавшего в службе не уточнили, информация появилась позже.