Новосибирец облил себя бензином и поджег — что об этом известно

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:42
В Новосибирской области в селе Довольное произошел шокирующий инцидент утром 13 февраля.
По информации из сообщества «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте», мужчина 1978 года рождения, облил себя бензином и поджег. На месте происшествия находились пожарные, полиция и скорая помощь. О состоянии пострадавшего в службе не уточнили, информация появилась позже.
На момент написания новости в администрации района сообщили КП-Новосибирск, что мужчина не выжил. Известно, что он был предпринимателем и совсем недавно переехал с женой в новый дом.
Напомним, ранее мы рассказывали о пожаре в квартире на улице Бориса Богаткова. В нем погибли два человека.