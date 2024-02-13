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Мужчина пострадал

Новосибирец облил себя бензином и поджег — что об этом известно

13 февраля 2024, 03:40
Фото: 1MI
Мужчина пострадал

Новосибирец в Довольном облил себя бензином и поджег

Житель села в Доволенском районе Новосибирской области поджег себя по неизвестным причинам, об этом сообщили в службе 112.

В Новосибирской области в селе Довольное произошел шокирующий инцидент утром 13 февраля.

По информации из сообщества «Служба 112 Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте», мужчина 1978 года рождения, облил себя бензином и поджег. На месте происшествия находились пожарные, полиция и скорая помощь. О состоянии пострадавшего в службе не уточнили, информация появилась позже.

На момент написания новости в администрации района сообщили КП-Новосибирск, что мужчина не выжил. Известно, что он был предпринимателем и совсем недавно переехал с женой в новый дом.

Напомним, ранее мы рассказывали о пожаре в квартире на улице Бориса Богаткова. В нем погибли два человека.

Пожар в квартире на Бориса Богаткова в Новосибирске: два человека погибли
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