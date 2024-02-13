Новосибирец женился на девушке из Мьянмы во Всемирный день брака

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
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Updated Сегодня, 01:23
Всемирный день брака был особенным для Алексея Цыганенко из Новосибирска и Су Тхири Минт Хгай из Мьянмы. В воскресенье, 11 февраля, они поженились в Дворце бракосочетания Новосибирска.
Эта пара встретилась онлайн и немедленно обнаружила общие интересы. Алексей пригласил Су в гости в Новосибирск и сделал ей предложение.
В день свадьбы жених был одет в классический синий костюм, а невеста — в белое свадебное платье.
Молодые люди решили принять участие в акции #СчастливаяСемья и написать фразу «Счастливая семья» на бирманском языке.