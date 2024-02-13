atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:13

Published Сегодня, 01:13

Modified Сегодня, 01:23

Updated Сегодня, 01:23

Молодожены поженились

Новосибирец женился на девушке из Мьянмы во Всемирный день брака

13 февраля 2024, 01:13
Фото: Управление ЗАГС по Новосибирской области
Молодожены поженились
Сибиряк женился на девушке из Мьянмы в День брака: они познакомились в интернете. Подробности рассказали в управлении ЗАГСа по Новосибирской области.

Всемирный день брака был особенным для Алексея Цыганенко из Новосибирска и Су Тхири Минт Хгай из Мьянмы. В воскресенье, 11 февраля, они поженились в Дворце бракосочетания Новосибирска.

Эта пара встретилась онлайн и немедленно обнаружила общие интересы. Алексей пригласил Су в гости в Новосибирск и сделал ей предложение.

В день свадьбы жених был одет в классический синий костюм, а невеста — в белое свадебное платье.

Молодые люди решили принять участие в акции #СчастливаяСемья и написать фразу «Счастливая семья» на бирманском языке.

Что подарить на 14 февраля в День святого Валентина — ТОП подарков для пар
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны самые красивые даты для свадьбы в Новосибирске в 2024 годуКровавая свадьба: в Новосибирской области гость зарезал клинком женихаФилипп Киркоров пообещал спеть на свадьбе новосибирского блогера DAVA с Бузовой
#Общество#Новосибирск#Интернет#Россия#Свадьба#Загс#Любовь#Эмилия Губарева#Мьянма#Бракосочетание
Подпишитесь
В мэрии Новосибирска назвали точные места для новых платных парковок
Сегодня, 02:01
Топ-10 самых востребованных специалистов в Новосибирске — кого оторвут с руками
Вчера, 10:35
Две улицы в центре Новосибирска сделают односторонними с 17 февраля
Вчера, 11:30
Житель Новосибирска продает американский самолет за 10 млн рублей
Вчера, 12:22
«Преступление перед природой»: сотни людей встали на защиту озера Жемчужина Сибири
11 февраля, 14:15