Огромные слизни заполонили квартиры новосибирцев после потопа

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Слизни заселили жилой дом на улице Трикотажной в Новосибирске после того, как труба прорвалась и затопила подвал пятиэтажки кипятком. Это вызвало серьезное беспокойство у жильцов.
Информация о проблеме со слизнями была опубликована в ВК-группе «АСТ-54». В сообщении указывается, что в этом доме уже несколько раз случались прорывы труб. В квартирах сейчас тепло до +30 градусов.
Жильцы и коммунальщики обвиняют во всем прорывы на теплосети, а также управляющую компанию СГК.