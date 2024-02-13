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Слизни ползут по квартире

Огромные слизни заполонили квартиры новосибирцев после потопа

13 февраля 2024, 04:20
Фото: АСТ-54
Слизни ползут по квартире
После прорыва трубы в квартирах новосибирского дома появились огромные слизни, которые вызывают беспокойство и отвращение у жильцов.

Слизни заселили жилой дом на улице Трикотажной в Новосибирске после того, как труба прорвалась и затопила подвал пятиэтажки кипятком. Это вызвало серьезное беспокойство у жильцов.

Информация о проблеме со слизнями была опубликована в ВК-группе «АСТ-54». В сообщении указывается, что в этом доме уже несколько раз случались прорывы труб. В квартирах сейчас тепло до +30 градусов.

Жильцы и коммунальщики обвиняют во всем прорывы на теплосети, а также управляющую компанию СГК.

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#Общество#Новосибирск#Потоп#Дом#Эмилия Губарева#Прорыв трубы#Жильцы#СГК
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