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Отчим несколько месяцев жестоко избивал 10-летнюю падчерицу в Новосибирской области

Отчим несколько месяцев жестоко избивал 10-летнюю падчерицу в Новосибирской области

13 февраля 2024, 13:42
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
В Здвинском районе Новосибирской области мужчина полгода избивал свою 10-летнюю падчерицу. Истязания длились с июня по декабрь 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Мужчина систематически истязал ребенка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2023 года мужчина, воспитывающий 10-летнюю падчерицу, систематически причинял ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сказано в сообщении ведомства.
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Ранее в Новосибирской области приемная семья отсудила дочь у ее родной матери. Женщина заявила, что хочет вернуть дочь. Она утверждала, что изменилась, заслуживает второй шанс и даже пошла в суд. Но суд встал на сторону приемной семьи.

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