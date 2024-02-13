Отчим несколько месяцев жестоко избивал 10-летнюю падчерицу в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Мужчина систематически истязал ребенка. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.
По версии следствия, в период с июня по декабрь 2023 года мужчина, воспитывающий 10-летнюю падчерицу, систематически причинял ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сказано в сообщении ведомства.
Ранее в Новосибирской области приемная семья отсудила дочь у ее родной матери. Женщина заявила, что хочет вернуть дочь. Она утверждала, что изменилась, заслуживает второй шанс и даже пошла в суд. Но суд встал на сторону приемной семьи.