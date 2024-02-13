Отчим несколько месяцев жестоко избивал 10-летнюю падчерицу в Новосибирской области

Ранее в Новосибирской области приемная семья отсудила дочь у ее родной матери. Женщина заявила, что хочет вернуть дочь. Она утверждала, что изменилась, заслуживает второй шанс и даже пошла в суд. Но суд встал на сторону приемной семьи.