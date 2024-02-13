По семеро в день: в Новосибирске раскрыли статистику попаданий в вытрезвитель

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
За три с половиной месяца работы вытрезвитель в Первомайском районе Новосибирска в среднем принимал по 7 человек в день.
«Услуги „Специализированного центра временного пребывания для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения“ в 2023 году получили 760 человек», — говорится в проекте отчета о работе мэрии за минувший год, с которым удалось ознакомиться корреспонденту Atas.Info.
В реальности загрузка заведения, конечно, неравномерная. Пик приходится на конец недели, когда каждое из 21 места может быть занято.
«Хотел бы поблагодарить сотрудников вытрезвителя за человеческое отношение. Выпиваю редко, 04.11.23 с коллегами по работе отмечал праздник в кафе на площади Калинина, в итоге проснулся в указанном заведении. Сотрудники заведения пояснили, что был привезён сотрудниками полиции и предложили принять душ и постирать куртку, которая была в грязи. Я вежливо отказался и вызвал такси. Мне выдали одежду, деньги, часы, к слову всё, что у меня и было. Условия, в которых я находился получше некоторых гостиниц, не ожидал», — вот такой отзыв на пребывание в вытрезвителе оставил один из его клиентов на платформе 2GIS.
Вытрезвитель начал работать в сентябре 2023 года по адресу Старое шоссе, 140/1. Пребывание в специализированном центре полностью добровольное и бесплатное.