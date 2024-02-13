Провалы на фоне достижений: изучаем отчет о работе мэра Новосибирска в 2023 году

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В среду, 14 февраля, горсовет Новосибирска будет обсуждать отчет о деятельности мэра и мэрии в 2023 году. Ситуация немного парадоксальная — мэр, который должен был отчитываться перед депутатами, уволился. И давать оценку его работе придется в его отсутствие. В руки Atas.Info попал проект отчета, с которым Анатолий Локоть мог бы выступить в горсовете. Мы прочитали 117 страниц внушительного документа и готовы поделиться частью его тезисов, которые показались нам заслуживающими внимания многих горожан.
Доходная часть бюджета в 2023 году составила 83,5 млрд рублей, что больше показателей прошлых лет. Однако по-прежнему львиная часть — трансферты и субсидии, собственные доходы города в бюджете составляют только 35,5 млрд. И рост доходной части в значительной степени обеспечен именно увеличением внешним поступлений.
Одна из серьезных расходных статей бюджета — сфера образования. И тут вроде как есть, чем похвалиться. За минувший год сдали в эксплуатацию здания школы № 54 в Центральном районе, № 220 в Октябрьском районе, № 221 в Ленинском районе. Продолжается строительство корпусов лицея № 185 и школы № 57, начато возведение школы на Кубовой в Заельцовском районе.
В стадии проектирования еще 9 новых школ общей вместимостью 7 150 мест.
На фоне роста числа школьников три года подряд фиксируется уменьшение количества воспитанников муниципальных детских садов. Если в 2021 их было 91 867, то в 2023 детсады посещали 83 025 ребятишек.
540 детей-сирот получили собственные квартиры. И это очень серьезный рост по отношению к прошлым годам (в 2022 году — 166 квартир, в 2021 году 257 квартир). Это цифра даже выше показателя, предусмотренного соглашением с региональным министерством труда и социального развития, где в качестве ориентира указано обеспечение жильем 507 сирот.
«Достижение такого результата стало возможным в связи с экономией при проведении закупочных процедур и приобретения первичного жилья от застройщика на территории Новосибирского района в непосредственной близости от границы города Новосибирска», — сказано в отчете.
Иными словами, сирот отправили на выселки, купив им самое дешевое жилье вне городской черты.
Растет количество детей, от которых отказались родители. Если в 2022 году было зафиксировано 363 таких случая, то в 2023 — 382. Всего же на конец декабря прошлого года в городе на учете стояло 3 003 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Впрочем, большинство из них воспитываются в так называемых замещающих семьях. В детдомах живет только около 150 сирот.
Департамент культуры, спорта и молодежной политики под руководством вице-мэра Анны Терешковой уже давно превратился в мощное муниципальное подразделение, постоянного ньюсмейкера, который порой воспринимается, как отдельная от остальной мэрии структура. Работа его столько обширна и многогранна, что ей можно посвятить отдельный отчет.
Поэтому остановимся только на некоторых моментах из этого раздела доклада мэра, которые показались нам любопытными.
Невероятная тяга к прекрасному охватила младшее поколение новосибирцев. В минувшем году в детских школах искусств насчитывалось 6 124 воспитанника. Это в два раза больше, чем было в 2021 и 2022 годах.
Количество читателей муниципальных библиотек за год выросло на 2%, до 337 тысяч. Читальные залы посещает почти каждый пятый горожанин! Впрочем, современные библиотеки давно вышли за рамки обычных книгохранилищ, так что не удивительно, что многие из посетителей приходят вовсе не за печатными изданиями.
Замечен в Новосибирске и интерес к спорту — число посетителей спортивных клубов и секций на 2,3% превышает значения предыдущего года и на 4,8% больше, чем в 2021 году. Но если мы обратимся к абсолютным цифрам, то таких спортсменов окажется всего около 17,5 тысяч, что для полуторамиллионного города капля в море.
Зато самый длинный в России каток, который работал прошлой зимой на Михайловской набережной посетили более 200 тысяч человек, а экспозиции международного фестиваля цветов, приуроченного к празднованию 130-летия Новосибирска — более 260 тысяч гостей.
В безусловный плюс записываем создание парка «Арена» около нового ЛДС со скейтпарком, памп-треком, площадками для игр в баскетбол и пляжный волейбол, с зонами для воркаута и детских игр.
И никак не можем согласиться с тем, что к числу достижений департамент относит так называемую реконструкцию Дома Кондратюка. В реальности объект культурного наследия был полностью уничтожен и на его месте строят копию из современных материалов.
Ну и конечно, большой раздел посвящен благоустройству и озеленению. Мы так много в течение года писали об этой стороне деятельности департамента, возглавляемого Анной Терешковой, что, пожалуй, сейчас не будем вдаваться в подробности.
Заметим только, что множество крупных проектов в сфере благоустройства и озеленения в 2023 году были реализованы на деньги бизнеса. Это первая очередь Ельцовского парка, сквер «Крылья Сибири», сквер за ТЦ «РоялПарк» и ряд других. И на этом фоне оказались сорваны другие крупные проекты в сфере благоустройства.
На фоне победных реляций о приобретении новых автобусов и троллейбусов в глаза бросается, что за год общая протяженность маршрутов пассажирского транспорта в городе сократилась на 185 километров. Было отменено два автобусных маршрута и закрыты 9 направлений, которые обслуживали маршрутные такси. Кроме того, еще 23 маршрута общественного транспорта претерпели изменения, которые, заметим, пассажиры часто встречали в штыки.
Но конечно, все это сделано «с целью улучшения качества транспортного обслуживания населения города».
Но как бы то ни было, а пассажиропоток растет — 280,21 млн пассажиров против 263,8 млн в 2022 году.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в минувшем году в городе отремонтировано почти 42 километра автомагистралей.
А вот на дорогах местного значения, за ремонт которых отвечают администрации районов и городской департамент транспорта дела идут все хуже и хуже.
«Из 725 единиц специализированной техники 636 единиц приведены в нормативное состояние», — сообщает муниципалитет о парке машин для содержания дорог. Но можно прочитать и по-другому: 89 спецмашин непригодны для работы по очистке города, хотя фигурируют во всех отчетах.
Особенностью 2023 года стало массовое внедрение в практику механизма так называемого комплексного развития территорий (КРТ). За год рассмотрено 16 проектов КРТ, в стадии реализации уже находятся семь договоров о комплексном развитии территорий общей площадью 21,27 га.
Однако в отчете ничего не говорится о социальных проблемах, которые порождает использование механизма КРТ. И как видится редакции, именно этот механизм может стать генераторов массового недовольства горожан в ближайшие годы.
Введены в эксплуатацию 14 долгостроев, свои квартиры, наконец, получили 2 тысячи обманутых дольщиков. Однако в целом количество завершенных долгостроев падает год от года. Хочется верить, что это связано исключительно с уменьшением общего количества незавершенных объектов.
В правилах землепользования и застройки Новосибирска установлены требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, которые распространяются на территории исторически сложившейся квартальной застройки города Новосибирска (ядро центра города, центр левобережья, проспект Дзержинского, улицы Богдана Хмельницкого, Авиастроителей, Восход, Станиславского), территории вдоль основных магистралей, центра правобережной части города, Академгородок.
И это, безусловно, можно только приветствовать. Вопрос, как всегда, в том, насколько эти требования будут соблюдаться.