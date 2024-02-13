Провалы на фоне достижений: изучаем отчет о работе мэра Новосибирска в 2023 году

В среду, 14 февраля, горсовет Новосибирска будет обсуждать отчет о деятельности мэра и мэрии в 2023 году. Ситуация немного парадоксальная — мэр, который должен был отчитываться перед депутатами, уволился. И давать оценку его работе придется в его отсутствие. В руки Atas.Info попал проект отчета, с которым Анатолий Локоть мог бы выступить в горсовете. Мы прочитали 117 страниц внушительного документа и готовы поделиться частью его тезисов, которые показались нам заслуживающими внимания многих горожан.