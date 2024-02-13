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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 13:22

Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области

Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области

13 февраля 2024, 13:20
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023 года. Всего дано 15 поручений. В список вошла ситуация с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля.

Президент поручил российскому правительству провести анализ ситуации, связанной с установлением тарифов на коммунальные услуги в Новосибирской области, влияние решений об их установлении, достаточность мер социальной поддержки.

Правительству поручено при необходимости принять меры, направленные на решение проблем, выявленных в ходе анализа.

В Новосибирской области оправдались за рост тарифов ЖКХ после Прямой линии Путина
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Путин сообщил, что рост тарифов в Новосибирске изучат, в ходе пресс-конференции 14 декабря. По словам президента, если расходы на ЖКХ превышают 22%, семья имеет право на субсидии.

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