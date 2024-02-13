Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции 14 декабря 2023 года. Всего дано 15 поручений. В список вошла ситуация с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Кремля.