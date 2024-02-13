Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Президент поручил российскому правительству провести анализ ситуации, связанной с установлением тарифов на коммунальные услуги в Новосибирской области, влияние решений об их установлении, достаточность мер социальной поддержки.
Правительству поручено при необходимости принять меры, направленные на решение проблем, выявленных в ходе анализа.
Путин сообщил, что рост тарифов в Новосибирске изучат, в ходе пресс-конференции 14 декабря. По словам президента, если расходы на ЖКХ превышают 22%, семья имеет право на субсидии.