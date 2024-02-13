Сдачу новыми 100-рублевыми купюрами начали давать в магазинах Новосибирска

Posted Сегодня, 01:34
Published Сегодня, 01:34
Modified Сегодня, 01:36
Updated Сегодня, 01:36
В магазинах Новосибирска кассиры стали выдавать сдачу новыми 100-рублевыми банкнотами, о чем сообщили читатели Atas.info. Дизайн этих купюр значительно отличается от предыдущей версии.
Купюры были выпущены еще 30 июля 2022 года, однако на данный момент они в обращении встречаются очень редко.
Ранее новосибирцы радовались, когда им на сдачу выдавали новенькие пять рублей. Сейчас они повсюду. А вот получение 100 рублей все еще памятный процесс. Зачастую первые купюры люди складывают как талисман.