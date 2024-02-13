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Купюра встречается редко

Сдачу новыми 100-рублевыми купюрами начали давать в магазинах Новосибирска

13 февраля 2024, 01:34
Фото: Банк России
Купюра встречается редко
Новые 100-рублевые купюры появились в магазинах Новосибирска. Встретить их можно все еще редко, поэтому это так удивляет сибиряков.

В магазинах Новосибирска кассиры стали выдавать сдачу новыми 100-рублевыми банкнотами, о чем сообщили читатели Atas.info. Дизайн этих купюр значительно отличается от предыдущей версии.

Купюры были выпущены еще 30 июля 2022 года, однако на данный момент они в обращении встречаются очень редко.

Ранее новосибирцы радовались, когда им на сдачу выдавали новенькие пять рублей. Сейчас они повсюду. А вот получение 100 рублей все еще памятный процесс. Зачастую первые купюры люди складывают как талисман.

Новосибирцы начали рассчитываться в магазинах новыми 100-рублевыми купюрами
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#Новосибирск#Новосибирская область#Магазины#Деньги#Эмилия Губарева#Купюры
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