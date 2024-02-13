Составлен топ-3 самых высоких зданий, построенных в 2023 году в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Самым высоким из этих зданий является жилой комплекс «Чикаго», который находится в районе улицы Кирова. В этом здании имеется 30 этажей. Более того, оно самое высокое здание во всем городе. Его высота достигает 105,6 метра.
На втором месте находится блок-секция жилого комплекса «Чернышевский», расположенная на улице Фабричной. В этой секции имеется 29 этажей. Высота этого блока составляет 94,8 метра.
Тройку самых высоких зданий закрывает жилой комплекс «Нобель» на Красном проспекте. В этом доме есть 23 этажа. Высота данного здания составляет 93,6 метра.