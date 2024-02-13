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Какие дома самые большие

Составлен топ-3 самых высоких зданий, построенных в 2023 году в Новосибирске

13 февраля 2024, 05:39
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Какие дома самые большие
В Новосибирске названы три самых высоких здания, которые были построены в прошлом году. Эту информацию можно найти в докладе Управления архитектурно-строительной инспекции.

Самым высоким из этих зданий является жилой комплекс «Чикаго», который находится в районе улицы Кирова. В этом здании имеется 30 этажей. Более того, оно самое высокое здание во всем городе. Его высота достигает 105,6 метра.

На втором месте находится блок-секция жилого комплекса «Чернышевский», расположенная на улице Фабричной. В этой секции имеется 29 этажей. Высота этого блока составляет 94,8 метра.

Тройку самых высоких зданий закрывает жилой комплекс «Нобель» на Красном проспекте. В этом доме есть 23 этажа. Высота данного здания составляет 93,6 метра.

ТОП-10: опубликован рейтинг застройщиков Новосибирска за 2023 год
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