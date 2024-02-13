В мэрии Новосибирска назвали точные места для новых платных парковок

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Помимо основной магистрали города, Красного проспекта, где располагается муниципальное платное парковочное пространство, наиболее востребованной улицей для создания платных парковочных мест в мэрии назвали улицу Фрунзе. Уже зарегистрировано право бессрочного пользования МБУ «ГЦОДД» земельным участком площадью 21,8 тыс. квадратных метров в районе домов 226/1-234/1. Здесь появится парковка на 115 машиномест.
Кроме того, как следует из проекта отчета о работе мэрии за 2023 год, с которым удалось ознакомиться корреспонденту Atas.Info, проведено первичное обследование существующих условий и необходимых мероприятий для организации парковок на следующих участках городских дорог:
— ул. Нарымская от ул. 1905 года до ул. Челюскинцев в районе
домов ул. Нарымская 19-21 (35 парковочных мест)
— ул. Писарева от ул. Советская до ул. Красный проспект в
районе дома № 6 по ул. Писарева (8-12парковочных мест)
— ул. Гоголя от ул. Советская до ул. Красный проспект в районе домов № 2, 4, 8 по ул. Гоголя (30-35 парковочных мест)
— ул. Крылова от ул. Советская до ул. Красный проспект (65-70 парковочных мест)
— ул. Кирова, 25 (60-65 парковочных мест)
По данным муниципалитета, за 2023 год платным парковочным пространством на Красном проспекте воспользовались владельцы 256 096 автомобилей.