В Новосибирске аномальное потепление в феврале приблизилось к рекорду 1962 года

Отметим, что из-за аномального потепления зимой, в регионе начал таять снег, на дорогах появились лужи, город практически затопило. А вот на следующий день пришли морозы. Тогда снежная каша и лужи застыли и превратились в настоящий каток, который держится до сих пор. А следом придут морозы до -30.