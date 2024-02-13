В Новосибирске аномальное потепление в феврале приблизилось к рекорду 1962 года

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Согласно данным сервиса «Погода и климат», 10 февраля 2024 года был одним из самых теплых дней в истории Новосибирска. Температура едва не достигла рекорда, установленного в 1962 году.
Самым теплым днем за всю историю города стал 18 февраля 1962 года, когда температура поднялась до +5. И на втором месте по теплоте оказался 10 февраля текущего года, с показателем +4.
Отметим, что из-за аномального потепления зимой, в регионе начал таять снег, на дорогах появились лужи, город практически затопило. А вот на следующий день пришли морозы. Тогда снежная каша и лужи застыли и превратились в настоящий каток, который держится до сих пор. А следом придут морозы до -30.