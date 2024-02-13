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Тепло снова сменилось морозами

В Новосибирске аномальное потепление в феврале приблизилось к рекорду 1962 года

13 февраля 2024, 03:57
Фото: atas.info
Тепло снова сменилось морозами
В Новосибирске 10 февраля 2024 года был почти самый теплый день за всю историю. Последний такой рекорд был в 1960-х годах.

Согласно данным сервиса «Погода и климат», 10 февраля 2024 года был одним из самых теплых дней в истории Новосибирска. Температура едва не достигла рекорда, установленного в 1962 году.

Самым теплым днем за всю историю города стал 18 февраля 1962 года, когда температура поднялась до +5. И на втором месте по теплоте оказался 10 февраля текущего года, с показателем +4.

Отметим, что из-за аномального потепления зимой, в регионе начал таять снег, на дорогах появились лужи, город практически затопило. А вот на следующий день пришли морозы. Тогда снежная каша и лужи застыли и превратились в настоящий каток, который держится до сих пор. А следом придут морозы до -30.

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