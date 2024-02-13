Викторина в ходе выборов в Новосибирске не связана с выборами: избирком

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Избирком не имеет отношения к организации викторины с ценными призами, которую собираются провести среди участников голосования на президентских выборах в марте 20224 года. А сама викторина не нарушает закон, следует из ответа избирательной комиссии Новосибирской области на запрос депутата новосибирского госсовета Антона Бурмистрова.
«Участие в викторине или выигрыш призов в ней не зависит от итогов голосования, результатов выборов, викторина не связана с выборами Президента Российской Федерации, и ее проведение не противоречит пункту 3 статьи 56 Федерального закона „О выборах Президента Российской Федерации“», — говорится в ответе избиркома.
Бурмистров считает такой ответ формальным. Депутат обращает внимание на то, что участники «не связанной с выборами» лотереи должны в обязательном порядке принять участие в голосовании, а пункты приема анкет будет расположены рядом с избирательными участками. Антон Бурмистров не исключает, что подобные пункты могут в итоге появиться и в помещении избирательных участков.
«Мое мнение: кто хочет, тот все равно пойдет на выборы и выскажет на бюллетене своё отношение к происходящему без всяких викторин. А потенциального избирателя, который не хочет или не считает нужным участвовать в этой процедуре, того шанс выиграть в „викторине“ не сможет мотивировать», — уверен Бурмистров.
Викторину «Новосибирская область в истории России» активно рекламирует областное министерство региональной политики. По итогам викторины победителям будут вручены подарки — квартира, 5 автомобилей или один из 350 призов. Всё преподносится как раздача подарков, хотя многие уже усмотрели в этом розыгрыш.
По закону (ст. 56 ФЗ №67), любые розыгрыши и лотереи на выборах запрещены.
Формально организатором лотереи выступает Фонд поддержки социальных инициатив «Единство».
Согласно данным системы СПАРК, фонд создан в 2007 году, президентом фонда в 2007 -09 и 2012-17 годах был депутат регионального Заксобрания от «Единой России» Валерий Ильенко, генеральным директором в 2012-14 года числился депутат горсовета Новосибирска, единоросс Игорь Титаренко.
На текущий момент руководство фондом осуществляет Виктория Шестакова. Чистые активы фонда по итогам 2022 года составляли 6, 911 млн рублей.
Как сказано на официальном сайте фонда, он «работает при непосредственной поддержке депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Ильенко Валерия Павловича, депутата Совета депутатов города Новосибирска Титаренко Игоря Николаевича и за счет добровольных пожертвований, грантовой поддержки, волонтерской деятельности».