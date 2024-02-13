Викторина в ходе выборов в Новосибирске не связана с выборами: избирком

Бурмистров считает такой ответ формальным. Депутат обращает внимание на то, что участники «не связанной с выборами» лотереи должны в обязательном порядке принять участие в голосовании, а пункты приема анкет будет расположены рядом с избирательными участками. Антон Бурмистров не исключает, что подобные пункты могут в итоге появиться и в помещении избирательных участков.