Военные корреспонденты достойны льгот участников СВО

Военкоры с начала СВО работают на самых горячих участках фронта. Именно они находятся на переднем крае информационной войны, и противостоят потокам лжи, льющимся из зарубежных СМИ. По закону, журналисты не могут участвовать в боевых действиях и не считаются комбатантами, однако это не снижает угрозы для их жизни и здоровья. Как заметил глава фракции ЛДПР депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий, надпись на бронежилете «Пресса» не останавливает вражеские снаряды. За время проведения СВО погибло 4 российских журналиста и еще несколько были ранены. Более того, украинские террористы нередко специально охотятся на российских корреспондентов. К сожалению, даже находясь в тылу военкоры остаются в опасности: убийство Владлена Татарского яркое тому подтверждение.