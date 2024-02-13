Выбоины на двух мостах в Новосибирске заделают за день до морозов

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 03:53
Олег Клемешов, временно исполняющий обязанности мэра Новосибирска, приказал устранить опасные выбоины на Димитровском и Коммунальном мостах. Работы должны быть выполнены до наступления морозов, которые ожидаются уже 15 февраля.
Клемешов отметил, что на мостах образовались значительные выбоины, которые невозможно будет устранить во время морозов. Однако завтра ожидается комфортная температура до -5.
«Но завтра вполне комфортную температуру до -5 градусов обещают. Правда, со снегом, но, тем не менее, можно спланировать и особенно опасные ямы заделать. Эта работа должна быть на постоянном контроле», — обратился чиновник к подчиненным.