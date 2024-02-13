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Published Сегодня, 19:53

Modified Сегодня, 19:53

Updated Сегодня, 19:53

Выставка «Россия»: лучшие павильоны выходных

Выставка «Россия»: лучшие павильоны выходных

13 февраля 2024, 19:53
Фото: russia.riamediabank.ru
На выставке «Россия» на ВДНХ огромный выбор мастер-классов, конкурсов и квестов: и недели не хватит, чтобы все обойти. А если приехать в выходные, то и вовсе глаза разбегаются. Поэтому начать стоит с самого главного.

Павильон «Регионы России» — идеальное место для любителей познавательного интерактива. Здесь гости создают интересные поделки на мастер-классах для взрослых и детей, а еще узнают много нового. Например, в павильоне есть возможность заглянуть внутрь вулкана, сообщает newia.

Тем, кому важно ощущать свою причастность к успехам Родины, особенно понравится павильон «Галерея достижений». В захватывающей форме цифрового шоу посетителям предстоит изучить все успехи России за последние годы.

В павильоне «Сделано нами» представлены выдающиеся изобретения российских ученых, которым не найти аналогов за рубежом. Гости заглянут в такие места, где вряд ли оказались бы в другой ситуации, и познакомятся с проектами интересных людей.

В павильоне «Универмаг» можно купить сувениры из разных регионов России: коллекционеры и любители путешествий непременно захотят вернуться сюда снова.

Узнать самое интересное о работе атомной отрасли можно на территории павильона «Атом»: тут не только расскажут, как функционирует атомная энергетика, но и познакомят с разными физическими явлениями, представленными в игровой форме.

Рассмотреть Москву с птичьего полета стоя на земле? Очень даже просто — благодаря макету Москвы, который объединил несколько десятков тысяч зданий. Кто-то даже найдет свой дом или место работы.

#Общество
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