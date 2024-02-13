Землетрясение произошло утром в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Толчок был зафиксирован сегодня утром, примерно в 10:00. Вероятной причиной этого землетрясения является карьерный взрыв.
По шкале Рихтера, такие землетрясения считаются слабыми и практически незаметными для людей. Лишь при магнитуде от 4 баллов толчки немного ощущаются.
Странно, что в Новосибирской области землетрясения происходят чаще всего в Искитимском районе. Это связано с взрывами на Чернореченском карьере. Местные жители уже привыкли к этим землетрясениям и иногда даже путают их с работой трактора.