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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Магнитуда 2,5 была балла

Землетрясение произошло утром в Новосибирской области

13 февраля 2024, 04:43
Фото: 1MI
Магнитуда 2,5 была балла
В Новосибирской области в Мошковском районе произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла. Об этом сообщили в Алтае-Саянском отделении Единой геодезической службы РАН.

Толчок был зафиксирован сегодня утром, примерно в 10:00. Вероятной причиной этого землетрясения является карьерный взрыв.

По шкале Рихтера, такие землетрясения считаются слабыми и практически незаметными для людей. Лишь при магнитуде от 4 баллов толчки немного ощущаются.

Странно, что в Новосибирской области землетрясения происходят чаще всего в Искитимском районе. Это связано с взрывами на Чернореченском карьере. Местные жители уже привыкли к этим землетрясениям и иногда даже путают их с работой трактора.

Несколько землетрясений произошло за ночь в Новосибирской области
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#Новосибирск#Новосибирская область#Землетрясение#Эмилия Губарева#Искитимский район#Магнитуда
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