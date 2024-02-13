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Житель Новосибирска задушил жену из-за ее плохого характера

Житель Новосибирска задушил жену из-за ее плохого характера

13 февраля 2024, 05:29
Фото: Диана Юндина / 1MI
Жителя Новосибирска обвиняют в убийстве супруги. Об этом 13 февраля сообщает сайт суда Кировского района города. Мужчина рассказал, что ругался с женой два раза в день из-за ее плохого характера и поведения. Но причину убийства объяснить не смог.

Сам муж просил не отправлять его за решетку, а посадить его под домашний арест, поскольку он хотел побыть дома. Но суд учел обвинения в совершении особо тяжкого преступления и то, что мужчина знаком со свидетелями. Находясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия и суда, а также давить на свидетелей.

В результате обвиняемого отправили под стражу на два месяца, то есть по 7 апреля 2024 года.

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В ноябре 2023 года вахтовик убил коллегу на стройке в Новосибирской области. Повод для ссоры был незначительный, а ее участники — пьяны. В итоге обвиняемый взял нож и несколько раз ударил оппонента.

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