Житель Новосибирска задушил жену из-за ее плохого характера

Сам муж просил не отправлять его за решетку, а посадить его под домашний арест, поскольку он хотел побыть дома. Но суд учел обвинения в совершении особо тяжкого преступления и то, что мужчина знаком со свидетелями. Находясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия и суда, а также давить на свидетелей.