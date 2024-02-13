Житель Новосибирска задушил жену из-за ее плохого характера

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Сам муж просил не отправлять его за решетку, а посадить его под домашний арест, поскольку он хотел побыть дома. Но суд учел обвинения в совершении особо тяжкого преступления и то, что мужчина знаком со свидетелями. Находясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия и суда, а также давить на свидетелей.
В результате обвиняемого отправили под стражу на два месяца, то есть по 7 апреля 2024 года.
В ноябре 2023 года вахтовик убил коллегу на стройке в Новосибирской области. Повод для ссоры был незначительный, а ее участники — пьяны. В итоге обвиняемый взял нож и несколько раз ударил оппонента.