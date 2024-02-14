atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 03:50

Updated Сегодня, 03:50

Ребенок свел счеты с жизнью

10-летний ребенок в Новосибирске стал самым юным из тех, кто свел счет с жизнью

14 февраля 2024, 03:48
Фото: Изображение Midjourney
Ребенок свел счеты с жизнью
В этом году в Новосибирске произошло самоубийство 10-летнего ребенка. Он стал самым молодым несовершеннолетним, кто свел счеты с жизнью. Об этом сообщила омбудсмен по правам детей в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Надежда Болтенко отметила необходимость улучшения поддержки и заботы о детях в таком юном возрасте. Переход из начальной школы в среднюю сопровождается изменениями, которые могут быть сложными для детей: новые учителя, больше свободы и информации.

Омбудсмен также подчеркнула, что в 2023 году удалось достичь значительного прогресса в системной работе с несовершеннолетними подростками. В связи с этим она предложила изменить слоган «Дети — наше будущее» на «Дети — наше настоящее».

Напомним, ранее мы писали, что 14-летний школьник решил покончить с собой за 20 минут до наступления нового года якобы из-за отсутствия подарка. Он желал получить компьютер.

Школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске 18-летний парень хотел покончить с собой в запертой квартиреУбийца жены главврача искитимской горбольницы покончил с собой в СИЗО
#Общество#Новосибирск#Дети#Ребенок#Подростки#Эмилия Губарева#Омбудсмен#18+#Самоубийство
Подпишитесь
Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000
Вчера, 08:44
Военные корреспонденты достойны льгот участников СВО
Вчера, 13:48
Лапшичную имени Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен
Вчера, 09:03
Викторина в ходе выборов в Новосибирске не связана с выборами: избирком
Вчера, 11:33
Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области
Вчера, 13:20
Провалы на фоне достижений: изучаем отчет о работе мэра Новосибирска в 2023 году
Вчера, 07:23