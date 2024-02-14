10-летний ребенок в Новосибирске стал самым юным из тех, кто свел счет с жизнью

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
Надежда Болтенко отметила необходимость улучшения поддержки и заботы о детях в таком юном возрасте. Переход из начальной школы в среднюю сопровождается изменениями, которые могут быть сложными для детей: новые учителя, больше свободы и информации.
Омбудсмен также подчеркнула, что в 2023 году удалось достичь значительного прогресса в системной работе с несовершеннолетними подростками. В связи с этим она предложила изменить слоган «Дети — наше будущее» на «Дети — наше настоящее».
Напомним, ранее мы писали, что 14-летний школьник решил покончить с собой за 20 минут до наступления нового года якобы из-за отсутствия подарка. Он желал получить компьютер.