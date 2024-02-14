Академик Асееев призвал к чисткам в рядах руководства новосибирского научного центра

В феврале 2024 года коттедж академика Асеева в Академгородке вернули государству после трехлетнего судебного разбирательства. Три года назад этот дом стал причиной начала уголовного дела в отношении Асеева. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. В июне 2023 года суд назначил Асееву четыре года условно и 500 тысяч рублей штрафа.