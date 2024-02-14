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Академик Асееев призвал к чисткам в рядах руководства новосибирского научного центра

Академик Асееев призвал к чисткам в рядах руководства новосибирского научного центра

14 февраля 2024, 05:38
8 февраля в Кремлевском дворце президент РФ Владимир Путин произнес торжественную речь в честь 300-летия образования Российской Академии наук.

В своей речи президент высоко оценил важность поддержки науки в лице РАН.

Если бы не достижения наших ученых, неизвестно, как сложилась бы история и судьба Российского государства. <…> Если мы хотим, чтобы Россия была Россией, развивалась, имела будущее, твердо стояла на ногах, конечно, безусловно, мы все должны поддержать и фундаментальную науку, без которой нет будущего, и прикладные исследования, — заявил президент.

Речь президента прокомментировал академик Александр Асеев, который возглавлял Сибирское отделение РАН в 2008–2017 годах, пишет «ЧС ИНФО». Академик считает, что СО РАН необходима смена руководства.

Пора прекращать необоснованные назначения директоров ведущих институтов СО РАН без учета мнения коллективов. <…> Пора сделать надлежащие выводы по обновлению руководства Сибирского отделения РАН. Наши последователи и потомки не простят нам причиняемый в настоящее время неумелыми действиями нынешнего руководства очевидный и невосполнимый ущерб великому СО РАН, — заявил Асеев.

Асеев также призвал остановить гонения на ученых, упомянув и себя:

Пора заканчивать затянувшийся период репрессий и уголовных дел в отношении ведущих ученых СО РАН в угоду «реформаторам», в том числе и против его бывшего председателя в моем лице.

Также академик обвинил руководство СО РАН в необоснованном закрытии научных центров СО РАН в Иркутске и Улан-Удэ.

Новосибирский академик Асеев выплатил полумиллионный штраф за мошенничество
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В феврале 2024 года коттедж академика Асеева в Академгородке вернули государству после трехлетнего судебного разбирательства. Три года назад этот дом стал причиной начала уголовного дела в отношении Асеева. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. В июне 2023 года суд назначил Асееву четыре года условно и 500 тысяч рублей штрафа.

Позже Асеева лишили звания почетного жителя Новосибирска, его портрет в мэрии сняли с доски почета.

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