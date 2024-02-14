atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Женщина наорала на таксиста

«Бестолковая мразь»: в Новосибирске пассажирка оскорбила и избила таксиста

14 февраля 2024, 07:03
Фото: АСТ-54
Женщина наорала на таксиста

В Новосибирске пассажирка такси избила и оскорбила водителя

Женщина из Новосибирска устроила скандал в такси, избив и оскорбив водителя, потому что тот не помог ей застегнуть детское автокресло. Скандальное видео опубликовано в соцсетях.

Женщина с ребёнком вызвала такси по обычному тарифу, но принесла с собой бустер. По словам водителя, он предложил припарковаться в удобном месте, чтобы женщина смогла пристегнуть ребёнка в детском кресле, однако она начала кричать и оскорблять водителя.

Водитель рассказал, что попросил женщину быть более спокойной, но она продолжала возмущаться. Он включил камеру на своём телефоне и записал происходящее. На видео женщина громко обвиняет водителя в том, что тот не пристегнул её ребёнка.

Женщина наорала на таксиста
Видео: АСТ-54
«Я вас попросила помочь, вы мне не помогли, а сейчас меня выгоняете из машины, блин. Я опаздываю, я опаздываю! Конченный какой, тварь. Я никуда не пойду. Вы, что, детей не любите? У вас их, скорее всего, нет, и не будет. Конченная, бестолковая мразь, ничтожество. Тварь», — орала сибирячка.

После серии оскорблений женщина набросилась на водителя и начала его избивать, тем самым напугав своего же ребенка. Таксист предупредил, что вызовет полицию, если она продолжит такое поведение.

«Начал снимать трусы»: в Новосибирске мигрант едва не изнасиловал девушку в такси
Узнать подробнее

Позже, по словам водителя, женщина нашла его номер и отправила голосовое сообщение, продолжая обвинять его в том, что он не помог ей. Новосибирцы комментируют происходящее в соцсетях, иронизируя над ситуацией:

«Истеричка. Видимо, не с той ноги встала»;

«Вот это она белку словила»;

«психованная, тебе лечиться нужно, срочно»;

«В этой ситуации жалко ребёнка надо же жить с такой неадекватной ежемать, так она при нем позволяет маты истерику, рукоприкладство, на это видео обязательно должны отреагировать органы опеки и отправить её на психологическую экспертизу, жуть!!!»

 

пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

«Кекс в салоне»: девушка из Новосибирска раскрыла необычные услуги в такси
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске поездка в такси для студентки закончилась химическим ожогом«Беспредел»: цены на такси резко взлетели в Новосибирске утром 12 февраля — причина
#Общество#Транспорт#Видео#Новосибирск#Скандал#Нападение#Такси#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000
Вчера, 08:44
Военные корреспонденты достойны льгот участников СВО
Вчера, 13:48
Лапшичную имени Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен
Вчера, 09:03
Викторина в ходе выборов в Новосибирске не связана с выборами: избирком
Вчера, 11:33
Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области
Вчера, 13:20
Провалы на фоне достижений: изучаем отчет о работе мэра Новосибирска в 2023 году
Вчера, 07:23