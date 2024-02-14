«Бестолковая мразь»: в Новосибирске пассажирка оскорбила и избила таксиста

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Женщина с ребёнком вызвала такси по обычному тарифу, но принесла с собой бустер. По словам водителя, он предложил припарковаться в удобном месте, чтобы женщина смогла пристегнуть ребёнка в детском кресле, однако она начала кричать и оскорблять водителя.
Водитель рассказал, что попросил женщину быть более спокойной, но она продолжала возмущаться. Он включил камеру на своём телефоне и записал происходящее. На видео женщина громко обвиняет водителя в том, что тот не пристегнул её ребёнка.
«Я вас попросила помочь, вы мне не помогли, а сейчас меня выгоняете из машины, блин. Я опаздываю, я опаздываю! Конченный какой, тварь. Я никуда не пойду. Вы, что, детей не любите? У вас их, скорее всего, нет, и не будет. Конченная, бестолковая мразь, ничтожество. Тварь», — орала сибирячка.
После серии оскорблений женщина набросилась на водителя и начала его избивать, тем самым напугав своего же ребенка. Таксист предупредил, что вызовет полицию, если она продолжит такое поведение.
Позже, по словам водителя, женщина нашла его номер и отправила голосовое сообщение, продолжая обвинять его в том, что он не помог ей. Новосибирцы комментируют происходящее в соцсетях, иронизируя над ситуацией:
«Истеричка. Видимо, не с той ноги встала»;
«Вот это она белку словила»;
«психованная, тебе лечиться нужно, срочно»;
«В этой ситуации жалко ребёнка надо же жить с такой неадекватной ежемать, так она при нем позволяет маты истерику, рукоприкладство, на это видео обязательно должны отреагировать органы опеки и отправить её на психологическую экспертизу, жуть!!!»
пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*