Буйный новосибирец «расплатился» за пиво пистолетом

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Инцидент произошел вечером во вторник, 13 февраля. В магазин по улице Геодезической вошел мужчина и взял с витрины «полторашку» пива. Однако на кассе отказался расплатиться и достал пистолет.
«На вопрос продавца, „Зачем оружие?“, ответил: „Замолчи, а то пристрелю“, после чего кассир сразу же нажала тревожную кнопку.В дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ сигнал тревоги поступил в 16:58. Прибывший через пять минут экипаж ГБР-73 задержал нарушителя», — сообщается в паблике агентства безопасности «ГВАРДИЯ» в социальной сети «ВКонтакте».
Хулиган рассказал сотрудникам охранного агентства, что отмечал законный выходной и выпил уже три полуторалитровых бутылки пива. Однако позже мужчина решил продолжить праздничное мероприятие и пошел за добавкой. Вот только денег у него не было, а пистолет якобы является стартовым и найден в арендуемой квартире. При этом выпивоха уже был судим за разбой и отсидел в колонии семь лет.
Задержанный нарушитель был сдан сотрудникам полиции.
«13 февраля в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в состоянии опьянения в одном из магазинов в Ленинском районе Новосибирска. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя, при себе у него имелся предмет, похожий на пистолет. Новосибирца доставили в отдел полиции, проводится проверка», — рассказала Atas.Info старший референт пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.
Напомним, что полицейские проверят обстоятельства конфликта между водителем такси и его пассажиркой.