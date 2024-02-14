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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Мужчина мог угрожать продавцу пистолетом

Буйный новосибирец «расплатился» за пиво пистолетом

14 февраля 2024, 13:07
Фото: ВК / Агенство безопасности «ГВАРДИЯ»
Мужчина мог угрожать продавцу пистолетом

В Новосибирске задержали хулигана, угрожавшего продавцу пистолетом

В Новосибирске задержали мужчину из-за неадекватного поведения в магазине. Сибиряк мог угрожать продавщице огнестрельным оружием.

Инцидент произошел вечером во вторник, 13 февраля. В магазин по улице Геодезической вошел мужчина и взял с витрины «полторашку» пива. Однако на кассе отказался расплатиться и достал пистолет.

«На вопрос продавца, „Зачем оружие?“, ответил: „Замолчи, а то пристрелю“, после чего кассир сразу же нажала тревожную кнопку.В дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ сигнал тревоги поступил в 16:58. Прибывший через пять минут экипаж ГБР-73 задержал нарушителя», — сообщается в паблике агентства безопасности «ГВАРДИЯ» в социальной сети «ВКонтакте».

Хулиган рассказал сотрудникам охранного агентства, что отмечал законный выходной и выпил уже три полуторалитровых бутылки пива. Однако позже мужчина решил продолжить праздничное мероприятие и пошел за добавкой. Вот только денег у него не было, а пистолет якобы является стартовым и найден в арендуемой квартире. При этом выпивоха уже был судим за разбой и отсидел в колонии семь лет.

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Задержанный нарушитель был сдан сотрудникам полиции.

«13 февраля в полицию поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины в состоянии опьянения в одном из магазинов в Ленинском районе Новосибирска. Прибывшие на место полицейские задержали нарушителя, при себе у него имелся предмет, похожий на пистолет. Новосибирца доставили в отдел полиции, проводится проверка», — рассказала Atas.Info старший референт пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.

Напомним, что полицейские проверят обстоятельства конфликта между водителем такси и его пассажиркой.

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#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Нападение#Пистолет#Алкогольное опьянение#Александр Ляхов#Хулиганство
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