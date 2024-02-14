Буйный новосибирец «расплатился» за пиво пистолетом

Хулиган рассказал сотрудникам охранного агентства, что отмечал законный выходной и выпил уже три полуторалитровых бутылки пива. Однако позже мужчина решил продолжить праздничное мероприятие и пошел за добавкой. Вот только денег у него не было, а пистолет якобы является стартовым и найден в арендуемой квартире. При этом выпивоха уже был судим за разбой и отсидел в колонии семь лет.