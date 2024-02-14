Детский омбудсмен рассказала о проблеме подростковых абортов в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
Детский омбудсмен Надежда Болтенко рассказала о проблеме абортов среди подростков. По ее словам, в регионе отмечаются случаи беременности среди молодых девочек. Их ситуация держится на контроле.
Если девочка решает сохранить ребенка, то работа семейного омбудсмена продолжается. Например, девушке помогают получить образование, а также трудоустроиться на работу. Однако также имеются случаи, когда девочки выбирают аборт, пишет Сиб.фм.
«В 2023 году все рожденные у несовершеннолетних мам дети находятся в семейном окружении. Случаи абортов, к сожалению, тоже есть», — отметила Болтенко.