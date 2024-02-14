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Не все девушки оставляют будущего ребенка

Детский омбудсмен рассказала о проблеме подростковых абортов в Новосибирске

14 февраля 2024, 03:40
Фото: Изображение Midjourney
Не все девушки оставляют будущего ребенка
Омбудсмен в Новосибирске рассказала о проблеме абортов среди несовершеннолетних девушек.

Детский омбудсмен Надежда Болтенко рассказала о проблеме абортов среди подростков. По ее словам, в регионе отмечаются случаи беременности среди молодых девочек. Их ситуация держится на контроле.

Если девочка решает сохранить ребенка, то работа семейного омбудсмена продолжается. Например, девушке помогают получить образование, а также трудоустроиться на работу. Однако также имеются случаи, когда девочки выбирают аборт, пишет Сиб.фм.

«В 2023 году все рожденные у несовершеннолетних мам дети находятся в семейном окружении. Случаи абортов, к сожалению, тоже есть», — отметила Болтенко.
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Подростки#Эмилия Губарева#Беременность
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