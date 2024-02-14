До суда дошло дело одного из строителей ЛДС «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:34
Published Сегодня, 02:34
Modified Сегодня, 02:36
Updated Сегодня, 02:36
Его обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе, и на данный момент его содержат под домашним арестом до 27 февраля, пишет РБК-Новосибирск.
По материалам дела установлено, что Михаил Волович получил приблизительно 6 миллионов рублей от двух коммерческих организаций в обмен на предоставление строительных заказов для строительства ЛДС.
В настоящее время ему предъявляют обвинение в хищении суммы в размере 286 млн рублей, часть которых он передал субподрядчику, который не имел никакого отношения к строительству.