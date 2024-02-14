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Дело в суде

До суда дошло дело одного из строителей ЛДС «Сибирь-Арены» в Новосибирске

14 февраля 2024, 02:34
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Дело в суде
В Новосибирске началось судебное разбирательство по делу Михаила Воловича, генерального директора компании «Строймонтаж», одного из строителей «Сибирь-Арены».

Его обвиняют в мошенничестве и коммерческом подкупе, и на данный момент его содержат под домашним арестом до 27 февраля, пишет РБК-Новосибирск.

По материалам дела установлено, что Михаил Волович получил приблизительно 6 миллионов рублей от двух коммерческих организаций в обмен на предоставление строительных заказов для строительства ЛДС.

В настоящее время ему предъявляют обвинение в хищении суммы в размере 286 млн рублей, часть которых он передал субподрядчику, который не имел никакого отношения к строительству.

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#Новосибирск#Суд#Строительство#ЛДС#Мошенничество#Эмилия Губарева#Сибирь-Арена
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