Два ребенка с неопределенным полом родились в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
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Updated Сегодня, 01:35
Речь идет о редкой генетической мутации, из-за которой дети могут иметь признаки и мужского, и женского пола. Об этом сообщает Om1 ru со ссылкой на данные минздрава.
«В Новосибирской области за последние 10 лет выявлено 27 детей с адреногенитальным синдромом, из них два ребёнка — в 2023 году», — пояснили специалисты.
Адреногенитальный синдром, вызванный данной мутацией, может быть опасным для жизни, если не предпринимать меры. Дети с этим заболеванием могут страдать от неправильного формирования половых органов, быть низкорослыми и коренастыми. Также у них могут возникать и другие заболевания.
Тем не менее, хирургическим путем можно исправить данную патологию, формируя половые органы ребенка. После операции необходимо принимать гормональные препараты на протяжении всей жизни.