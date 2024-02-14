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Дети без пола родились в Новосибирске

Два ребенка с неопределенным полом родились в Новосибирской области

14 февраля 2024, 01:33
Фото: 1MI
Дети без пола родились в Новосибирске
В Новосибирской области появилось на свет два младенца с неопределенным полом. Это произошло в 2023 году.

Речь идет о редкой генетической мутации, из-за которой дети могут иметь признаки и мужского, и женского пола. Об этом сообщает Om1 ru со ссылкой на данные минздрава.

«В Новосибирской области за последние 10 лет выявлено 27 детей с адреногенитальным синдромом, из них два ребёнка — в 2023 году», — пояснили специалисты.

Адреногенитальный синдром, вызванный данной мутацией, может быть опасным для жизни, если не предпринимать меры. Дети с этим заболеванием могут страдать от неправильного формирования половых органов, быть низкорослыми и коренастыми. Также у них могут возникать и другие заболевания.

Тем не менее, хирургическим путем можно исправить данную патологию, формируя половые органы ребенка. После операции необходимо принимать гормональные препараты на протяжении всей жизни.

Официальная статистика: почти 20 тысяч детей родилось в Новосибирской области
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