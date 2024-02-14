Два ребенка с неопределенным полом родились в Новосибирской области

Адреногенитальный синдром, вызванный данной мутацией, может быть опасным для жизни, если не предпринимать меры. Дети с этим заболеванием могут страдать от неправильного формирования половых органов, быть низкорослыми и коренастыми. Также у них могут возникать и другие заболевания.