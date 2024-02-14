Движение ограничили на нескольких трассах Новосибирской области — список

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
14 февраля предварительно до 20:00 ограничили движение на ряде федеральных трасс в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор». Ограничения касаются междугородних автобусов и большегрузов.
Движение ограничено на трассе Р-254 «Иртыш», на трассах Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и на Северном обходе Новосибирска.
Днем 14 февраля на трассе в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись три большегруза. Погиб 23-летний водитель.