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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Движение ограничили на нескольких трассах Новосибирской области — список

Движение ограничили на нескольких трассах Новосибирской области — список

14 февраля 2024, 11:15
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
В регионе бушует непогода: снег, метель, ветер до 25 м/с и выше, видимость снизилась до 50-100 метров.

14 февраля предварительно до 20:00 ограничили движение на ряде федеральных трасс в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Сибуправтодор». Ограничения касаются междугородних автобусов и большегрузов.

Движение ограничено на трассе Р-254 «Иртыш», на трассах Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и на Северном обходе Новосибирска.

Три большегруза столкнулись на новосибирской трассе — 23-летний водитель погиб
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Днем 14 февраля на трассе в Черепановском районе Новосибирской области столкнулись три большегруза. Погиб 23-летний водитель.

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#Транспорт#Новосибирская область#Погода#Ветер#Метель#Ограничение движения#Большегрузы#Алёна Рогонова#Северный обход Новосибирска
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