Движение ограничили на новосибирской трассе из-за непогоды

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:48
Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия: снег, метель, ветер до 25 м/с и выше, ухудшение видимости.
14 февраля с 14.00 предварительно до 18.00 (время местное) ограничено движение маршрутного пассажирского транспорта и большегрузных транспортных средств по федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области, — сказано в сообщении.
Ранее новосибирских водителей попросили без необходимости не выезжать на трассы днем 14 и ночью 15 февраля. Днем 14 и ночью 15 февраля в регионе прогнозируют снег, метели, усиление ветра до 18 -23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с и выше. Похолодает, на дорогах образуются снежные заносы, гололедица.