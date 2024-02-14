Движение ограничили на новосибирской трассе из-за непогоды

Ранее новосибирских водителей попросили без необходимости не выезжать на трассы днем 14 и ночью 15 февраля. Днем 14 и ночью 15 февраля в регионе прогнозируют снег, метели, усиление ветра до 18 -23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с и выше. Похолодает, на дорогах образуются снежные заносы, гололедица.