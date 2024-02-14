atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Движение ограничили на новосибирской трассе из-за непогоды

Движение ограничили на новосибирской трассе из-за непогоды

14 февраля 2024, 08:45
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
14 февраля с 14:00 до 18:00 на Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области ограничили движение междугородних автобусов и большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба «Сибуправдора».

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия: снег, метель, ветер до 25 м/с и выше, ухудшение видимости.

14 февраля с 14.00 предварительно до 18.00 (время местное) ограничено движение маршрутного пассажирского транспорта и большегрузных транспортных средств по федеральной автодороге Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области, — сказано в сообщении.
Сильный ветер сорвал часть крыши ДК Горького в Новосибирске
Узнать подробнее

Ранее новосибирских водителей попросили без необходимости не выезжать на трассы днем 14 и ночью 15 февраля. Днем 14 и ночью 15 февраля в регионе прогнозируют снег, метели, усиление ветра до 18 -23 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с и выше. Похолодает, на дорогах образуются снежные заносы, гололедица.

Читайте также:
Снег, метели, ветер: о страшной непогоде в Новосибирске предупредили спасателиНовосибирских водителей просят не выезжать на трассы днем 14 и ночью 15 февраля
#Транспорт#Новосибирская область#Погода#Снег#Ограничения#Трасса#Ветер#Метель#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В новосибирской школе запретили отмечать День святого Валентина
Сегодня, 07:21
Военные корреспонденты достойны льгот участников СВО
Вчера, 13:48
Какая погода будет в марте 2024 — новосибирцев ждут морозы ниже 30 ℃
Сегодня, 03:31
Конкурс по назначению мэра объявили в Новосибирске
Сегодня, 06:28
Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000
Вчера, 08:44
Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области
Вчера, 13:20