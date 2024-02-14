Филипп Киркоров приехал в ДНР после скандала с «голой» вечеринкой

Напомним, что в столичном клубе Mutabor состоялась скандальная вечеринка, в которой участвовали звезды шоу-бизнеса. Филипп Киркоров также был замечен на этом мероприятии. Это обернулось скандалом для многих звезд. Позже он принес извинения и объяснил, что просто ошибся дверью. Однако это не помогло ему избежать последствий, включая отмену выступлений и проблемы с налоговой. Из-за отмены мероприятий гонорары Киркорова сократились на 4,5 миллиона рублей, пишут «Новые известия».