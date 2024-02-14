Филипп Киркоров приехал в ДНР после скандала с «голой» вечеринкой

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:27
Народный артист России во время выступления в горловской больнице выразил благодарность бойцам СВО за ощущение тыла. Он подчеркнул, что не собирается уезжать, так как здесь его дом и семья. Певец провел встречу с ранеными пациентами, вручил им подарки и доставил гуманитарную помощь. Также он исполнил несколько своих песен.
Есть предположения, что певец пытается «отмыться» после скандала с блогером Анастасией Ивлеевой. Так считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Однако есть и те, кто уважает решение Киркорова и отмечает его смелость.
Напомним, что в столичном клубе Mutabor состоялась скандальная вечеринка, в которой участвовали звезды шоу-бизнеса. Филипп Киркоров также был замечен на этом мероприятии. Это обернулось скандалом для многих звезд. Позже он принес извинения и объяснил, что просто ошибся дверью. Однако это не помогло ему избежать последствий, включая отмену выступлений и проблемы с налоговой. Из-за отмены мероприятий гонорары Киркорова сократились на 4,5 миллиона рублей, пишут «Новые известия».