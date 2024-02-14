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Певец приехал в Горловку

Филипп Киркоров приехал в ДНР после скандала с «голой» вечеринкой

14 февраля 2024, 01:24
Фото: Филипп Киркоров/ВКонтакте
Певец приехал в Горловку
Филипп Киркоров выступил перед пациентами горловской больницы в ДНР, вручил им подарки и гуманитарную помощь, привез оборудование для детского центра, что вызвало различные комментарии и предположения о его мотивах и попытке «отмыться» после скандала с вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Народный артист России во время выступления в горловской больнице выразил благодарность бойцам СВО за ощущение тыла. Он подчеркнул, что не собирается уезжать, так как здесь его дом и семья. Певец провел встречу с ранеными пациентами, вручил им подарки и доставил гуманитарную помощь. Также он исполнил несколько своих песен.

Есть предположения, что певец пытается «отмыться» после скандала с блогером Анастасией Ивлеевой. Так считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Однако есть и те, кто уважает решение Киркорова и отмечает его смелость.

Напомним, что в столичном клубе Mutabor состоялась скандальная вечеринка, в которой участвовали звезды шоу-бизнеса. Филипп Киркоров также был замечен на этом мероприятии. Это обернулось скандалом для многих звезд. Позже он принес извинения и объяснил, что просто ошибся дверью. Однако это не помогло ему избежать последствий, включая отмену выступлений и проблемы с налоговой. Из-за отмены мероприятий гонорары Киркорова сократились на 4,5 миллиона рублей, пишут «Новые известия».

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