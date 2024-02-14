atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Минстрой высоко оценил сотрудничество властей со строителями

Глава НСО представил Минстрою опыт сотрудничества со строителями в социальной сфере

14 февраля 2024, 11:00
Фото: nso.ru
Минстрой высоко оценил сотрудничество властей со строителями
Губернатор Андрей Травников и заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин оценили возможности безвозмездно передаваемого Новосибирску детского сада «Солнышко» и обсудили результаты работы строительного комплекса Новосибирской области в 2023 году

Андрей Травников напомнил о рекордных объемах строительства в 2023 году — было введено более трёх миллионов квадратных метров. По словам губернатора, основная задача, которая стоит сегодня перед властями и строительной отраслью — обеспечить новые жилые массивы социальными объектами, в первую очередь, детсадами и школами.

«Есть несколько форматов сотрудничества, самый удобный для нас — когда застройщик за свой счёт строит социальный объект, передаёт его бесплатно городу, а муниципалитету остаётся только закупить мебель и расставить её по группам. На 2024-й год такие предложения от застройщиков по детским садам тоже есть. По школам застройщики просчитывают такую возможность, предварительные предложения есть», — сообщил Андрей Травников.

По словам главы региона, строителям предлагают разные варианты сотрудничества: передача земельного участка в собственность муниципалитета, другой вариант — за свой счёт получение ПСД и техусловий на подключение сетей. Так же продажа в рассрочку по себестоимости, власти готовы в течение 2-3 лет выкупать соцобъекты.

«Шаг высшей социальной ответственности — строишь за свой счет и передаёшь объект городу безвозмездно», — пояснил губернатор.

Никита Стасишин поблагодарил Андрея Травникова и команду правительства региона за рекордные итоги 2023 года — по объемам ввода жилья Новосибирская область входит в топ-10 регионов страны, а с учетом динамики ввода многоквартирных домов — на первом месте, и за январь 2024-го уже введено не меньше, чем за январь прошлого года.

«Там, где нужна будет помощь Федерации, мы постараемся её оказывать, потому что Новосибирская область, объективно, выполняет все взятые на себя обязательства, поэтому от лица министра — большое спасибо. Новосибирская область это делает блестяще», — подчеркнул Никита Стасишин.
Читайте также:
За пять лет объем жилищного строительства в Новосибирской области вырос в 1,7 разаАндрей Травников: программа строительства служебного жилья в регионе будет продолженаВ мэрии Новосибирска рассказали о планах строительства на месте ДК Клары Цеткин
#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Андрей Травников#Сотрудничество#Минстрой#Застройщики
Подпишитесь
В новосибирской школе запретили отмечать День святого Валентина
Сегодня, 07:21
Военные корреспонденты достойны льгот участников СВО
Вчера, 13:48
Какая погода будет в марте 2024 — новосибирцев ждут морозы ниже 30 ℃
Сегодня, 03:31
Конкурс по назначению мэра объявили в Новосибирске
Сегодня, 06:28
Для кого такие цены? Новосибирцам объяснили, почему билеты в НОВАТ стоят ₽50 000
Вчера, 08:44
Путин поручил проанализировать тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области
Вчера, 13:20