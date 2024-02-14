Глава НСО представил Минстрою опыт сотрудничества со строителями в социальной сфере

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Андрей Травников напомнил о рекордных объемах строительства в 2023 году — было введено более трёх миллионов квадратных метров. По словам губернатора, основная задача, которая стоит сегодня перед властями и строительной отраслью — обеспечить новые жилые массивы социальными объектами, в первую очередь, детсадами и школами.
«Есть несколько форматов сотрудничества, самый удобный для нас — когда застройщик за свой счёт строит социальный объект, передаёт его бесплатно городу, а муниципалитету остаётся только закупить мебель и расставить её по группам. На 2024-й год такие предложения от застройщиков по детским садам тоже есть. По школам застройщики просчитывают такую возможность, предварительные предложения есть», — сообщил Андрей Травников.
По словам главы региона, строителям предлагают разные варианты сотрудничества: передача земельного участка в собственность муниципалитета, другой вариант — за свой счёт получение ПСД и техусловий на подключение сетей. Так же продажа в рассрочку по себестоимости, власти готовы в течение 2-3 лет выкупать соцобъекты.
«Шаг высшей социальной ответственности — строишь за свой счет и передаёшь объект городу безвозмездно», — пояснил губернатор.
Никита Стасишин поблагодарил Андрея Травникова и команду правительства региона за рекордные итоги 2023 года — по объемам ввода жилья Новосибирская область входит в топ-10 регионов страны, а с учетом динамики ввода многоквартирных домов — на первом месте, и за январь 2024-го уже введено не меньше, чем за январь прошлого года.
«Там, где нужна будет помощь Федерации, мы постараемся её оказывать, потому что Новосибирская область, объективно, выполняет все взятые на себя обязательства, поэтому от лица министра — большое спасибо. Новосибирская область это делает блестяще», — подчеркнул Никита Стасишин.