Глава НСО представил Минстрою опыт сотрудничества со строителями в социальной сфере

Никита Стасишин поблагодарил Андрея Травникова и команду правительства региона за рекордные итоги 2023 года — по объемам ввода жилья Новосибирская область входит в топ-10 регионов страны, а с учетом динамики ввода многоквартирных домов — на первом месте, и за январь 2024-го уже введено не меньше, чем за январь прошлого года.