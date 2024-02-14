Какая погода будет в марте 2024 — новосибирцев ждут морозы ниже 30 ℃

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В марте новосибирцы снова столкнутся с температурными колебаниями. Согласно прогнозам метеорологов, разница в температуре может достигать 20-30 градусов.
Морозы будут чередоваться с оттепелью, когда температура поднимется до +10. Такие данные представил Гидрометцентр России. Средняя температура за месяц будет в пределах -5,4. Иногда будут осадки в виде снега.
Наиболее низкая температура воздуха ожидается ночью 12 марта. В этот день похолодает до -32. А самый теплый день приходится на 27 марта, когда температура поднимется до +10. Оттепель начнется 18 марта с температурными значениями до +2.
По прогнозам «Яндекс.Погоды», в первой половине марта в Новосибирске ожидаются морозы до -30 и сильные снегопады.