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Холодно будет в марте

Какая погода будет в марте 2024 — новосибирцев ждут морозы ниже 30 ℃

14 февраля 2024, 03:31
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Холодно будет в марте

Температурные качели ниже 30 градусов ожидаются в Новосибирске

В марте в Новосибирске ожидаются температурные качели с морозами и снегопадами. Изучаем данные погодных сервисов.

В марте новосибирцы снова столкнутся с температурными колебаниями. Согласно прогнозам метеорологов, разница в температуре может достигать 20-30 градусов.

Морозы будут чередоваться с оттепелью, когда температура поднимется до +10. Такие данные представил Гидрометцентр России. Средняя температура за месяц будет в пределах -5,4. Иногда будут осадки в виде снега.

Наиболее низкая температура воздуха ожидается ночью 12 марта. В этот день похолодает до -32. А самый теплый день приходится на 27 марта, когда температура поднимется до +10. Оттепель начнется 18 марта с температурными значениями до +2.

По прогнозам «Яндекс.Погоды», в первой половине марта в Новосибирске ожидаются морозы до -30 и сильные снегопады.

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