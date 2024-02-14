Конкурс по назначению мэра объявили в Новосибирске

Предполагается, что из всех кандидатов будет выбран один по решению конкурсной комиссии. Предварительно в нее вошли депутаты Дмитрий Асанцев («Единая Россия»), Николай Тямин («Единая Россия»), Антон Тыртышный (КПРФ) и Игорь Атякшев («Единая Россия»).