Конкурс по назначению мэра объявили в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Updated Сегодня, 06:30
Сегодня, 14 февраля, в горсовете проходит очередная сессия совета депутатов, в ходе которой рассмотрели вопрос о назначении конкурса по выбору нового мэра Новосибирска. Единогласно принято решение о проведении отбора 4 апреля.
С 1 по 15 марта будет проводится прием заявок от кандидатов на должность мэра.
Предполагается, что из всех кандидатов будет выбран один по решению конкурсной комиссии. Предварительно в нее вошли депутаты Дмитрий Асанцев («Единая Россия»), Николай Тямин («Единая Россия»), Антон Тыртышный (КПРФ) и Игорь Атякшев («Единая Россия»).
Некоторые депутаты возмутились составом конкурсной комиссии. Например, депутат Игорь Украинцев, поинтересовался, почему депутата от КПРФ допустили к выборам мэра. По его мнению, после десяти лет правления коммуниста Анатолия Локтя, членов КПРФ не стоит допускать до принятия важнейших решений.
Также выступила независимый депутат Светлана Каверзина. Она заявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы мэра.